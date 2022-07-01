SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Asgari ücrette gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi: Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak? İşte olası 3 senaryo...

Son dakika haberi: Milyonlarca kişiyi etkileyecek asgari ücret zammı için son düzlüğe girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için dün ikinci kez toplandı. Yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklaması bekleniyor. Peki, Asgari ücret zammı bugün mü açıklanacak? Asgari ücret için masada hangi formüller var? İşte asgari ücrete ek zam haberin detayları…

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmıştı. Asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda beklentisi oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘talimat verdim’ diyerek yapılacak zammın kesinliğe kavuşmasıyla gözler yapılacak açıklamalara çevrildi.

SON DAKİKA: YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlk toplantı sonrasında çıkan karara göre, asgari ücretteki artış Temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de geçerli olacak.

Asgari ücret artışına yönelik çalışmaları bugün de devam edecek. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, dünkü toplantı sonrasında yaptığı açıklamasında bugünü işaret ederek, üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

TARAFLARIN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ NELER?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam için Türk-İş net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, CNN Türk canlı yayınında asgari ücret ile ilgili beklenen senaryoları açıkladı. Bayram, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ NE?

"2020 yılının mart ayından bu yana ülkemiz enflasyon ortamının içerisinde. Hem iş veren hem işçi zorluk yaşıyor. Pandemi zamanı kısa çalışma ödenekleriyle işverene ve işçiye destekler verildi. En azından pandeminin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yol açıldı. Aynı zamanda bununla beraber küçük esnafa vergi muafiyeti getirildi. Ama burada asgari ücretle çalışanlar da unutulmadı. 1 Ocak 2022 itibarıyla toplu iş sözleşmesinde memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 zam vardı. Ama devletimiz ne yaptı? yüzde 2,5'lik seyyanen bir zamla yüzde 7.5 artı enflasyon farkı dendi. Memur, memur emeklisine bu şekilde bir artış yapıldı. Aynı beklentiler de asgari ücretlilerde olduğu için sene başında, 2825 liralardan yüzde 50 artışla 4253 lira civarına taşındı. Bu o zaman için rekor bir zamdı. Görüldüğü gibi günümüz ortamında yüzde 50'lik zam bile eridi. Mayıs ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 35'i eridi. Şu an yüzde 15'lik farkı görüyor asgari ücretliler ceplerinde. O yüzden 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete tekrar bir zam yapılması elzem."

"6 BİN LİRA PSİKOLOJİK SINIR"

"Zaten bu enflasyon oranındaki artış önceki 6 ayın enflasyonunun artışı. Aslında geriden gelen bir zam artışı bu. Asgari ücretliler ve asgari ücretten daha fazla maaş alan özel sektör çalışanları da var. Onlar da bu maaş oranında belli bir artış alacak. Benim beklentim en az yüzde 40 zam olacağı yönünde. Ama 6 bin lira psikolojik sınır. Bence bu sınır aşılmalı. Ben yüzde 40'tan fazla bir artış bekliyorum."

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ ALANLAR NASIL ETKİLENECEK?

"Geçtiğimiz dönemlerde asgari ücrete zam yapıldığında en az yarısı kadar diğer sektörde çalışanlara da artış yapıldı. Beklenti de o yönde. Zaten çalışanlarla işverenler kendi aralarında konuşuyor. Bu yapılanlar aslında zam değil, düzeltme. Asgari ücrete zam olması için artışın yüzde 40'ın üzerinde olması lazım. İçeriden aldığımız bilgiye göre Komisyon'da konuşulan rakam, yüzde 25 ile yüzde 30'luk bir zam oranı."

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE SENARYOLAR

SENARYO 1

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 76

Yılbaşında yapılan zam yüzde 50

Olası zam yüzde 26

Artış bin 105 lira

Asgari ücret 5 bin 353 lira

SENARYO 2

Asgari ücret brüt 5 bin 4 lira

SGK primi yüzde 15,5 (işveren payı)775,62 lira

İşveren işsizlik sigorta primi yüzde 2 100,08 lira

İşverene toplam maliyet 5 bin 879 lira 70 kuruş

Asgari ücret artış oranı yüzde 38

SENARYO 3

Asgari ücret 4 bin 253 lira

Yüzde 40 artış 5 bin 954 lira

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.



