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Son dakika: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yemek ücretleri belli oldu

12.01.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memuru ilgilendiren ücretler belirlendi. Son dakika haberine göre, memur ve sözleşmeli personellerden alınacak asgari yemek bedelleri belli oldu. Buna göre, öğle yemeği servisinden yararlanacak memurlardan 2,07-8,44 lira, sözleşmeli personelden 2,52-10,09 lira alınacak. İşte detaylar...

Son dakika: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yemek ücretleri belli oldu

Son dakika haberine göre, milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren yiyecek yardımı yönetmeliği yayımlandı. Memur ve sözleşmeli personellerden alınacak asgari yemek bedelleri belli oldu. Uygulamanın 15 Ocak'ta yürürlüğe gireceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Tebliğle 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

Buna göre, 15 Ocak 2022'den 14 Ocak 2023'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 2,07 lira ile 8,44 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 2,52 lira ile 10,09 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

MEMURUN ÖĞLE YEMEĞİ ÜCRETLERİ

Bu kapsamda ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 2,07 lira, 1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,52 lira, 2 bin 200'e kadar (2 bin 200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,37 lira, 3 bin 600'e kadar (3 bin 600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,66 lira, 4 bin 800'e kadar (4 bin 800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 7,54 lira, 4 bin 800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 8,44 lira olarak tahsil edilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEMEK ÜCRETİ

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 5 bin 245 liraya kadar (5 bin 245 lira dahil) olanlardan günlük 2,52 lira, 8 bin 850 liraya kadar (8 bin 850 lira dahil) olanlardan günlük 4,37 lira, 12 bin 225 liraya kadar (112 bin 225 lira dahil) olanlardan günlük 7,93 lira, 12 bin 225 liranın üzerinde olanlardan günlük 10,09 lira yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

2022 YEMEK ÜCRETLERİ

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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