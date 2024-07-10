SON DAKİKA | Milyonlarca vatandaş bekliyordu, işte hükümetin son asgari ücret kararı! Beklentisi olanlara kötü haber geldi

SON DAKİKA | Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haber! AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AK Parti tarafından asgari ücrete zamla ilgili bir çalışma yapılmadığını kamuoyunda herhangi bir beklentinin oluşmasının doğru olmadığını dile getirdi. Asgari ücrete kesin olarak ara zam yapılmayacak!

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YOK! AK PARTİLİ İSİM AÇIKLADI

AK Partili Abdullah Güler; "Bugün veya yarın emekli maaşlarına düzenlemeyle ilgili toplantı yapacağız. Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın.' ifadelerini kullandı.

ÖZEL, MAAŞ ARTIŞLARI İÇİN DÜN EYLEM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi, asgari ücret ve emekli aylıklarına zam yapılması için dün yeni bir eylem başlatmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün saat 21.00'de, eyleme destek vermek isteyenlerin, evlerinde ışıkları kapatıp açmalarını istemişti.

ÜÇ SENDİKADADAN 10 MADDELİK ORTAK BİLDİRİ GELMİŞTİ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) dün asgari ücrette ara zam talep etmiş ve 10 maddelik ortak bildiri yayımlamıştı.







