SON DAKİKA: Milyonları heyecanlandıran asgari ücret sözleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: 'Sözümüzü yerine getireceğiz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste yaptığı konuşmada asgari ücret vurgusu yaparak 'Ocak ve Temmuz ayında yaptığımız iyileştirmelerle bu konuda mesafe kaydettik. Yeni bütçeyle birlikte daha ileri adımlar atacağız. Telafi sözümüzü yerine getireceğiz.' dedi.

ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET MESAJI

Erdoğan,'Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Ocak ve temmuz ayında yaptığımız iyileştirmelerle mesafe kat ettik. Önümüzdeki yılbaşında yeni bütçemizle birlikte daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.



