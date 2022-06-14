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SON DAKİKA: Milyonları yakından ilgilendiriyor! Temmuz'da asgari ücrete ek zam gelecek mi? 'Beklenti içindeyim...'

14.06.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Asgari ücrete zam ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında asgari ücret için ara zam yapılmayacağıyla ilgili bekleyiş sürerken açıklamalar da peş peşe geliyor. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte asgari ücretle ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Milyonları yakından ilgilendiriyor! Temmuz'da asgari ücrete ek zam gelecek mi? 'Beklenti içindeyim...'

Son dakika: Çalışanların merak ettiği, asgari ücrete zamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında maaşlarına gelecek zam oranlar büyük ölçüde belli oldu. Gözler asgari ücret zammına çevrildi. Erdoğan geçtiğimiz günlerde asgari ücrete zam için yılbaşını işaret etse de bugün TİM’in düzenlediği İhracatın Şampiyonları ödül töreninde, “Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Temmuz ayında enflasyon farkıyla, ocak ayında yapılacak düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız. 2023 Şubat-Mart ayından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına neden olmuştur” dedi. Erdoğan’ın bu açıklamaları milyonlarca çalışanı yeniden heyecanlandırdı.

Asgari ücretle ilgili son açıklama İletişim uzmanı/yazar Ali Saydam'dan geldi. Temmuz'da asgari ücrete ek zam gelecek mi? İşte detaylar...

İletişim uzmanı/yazar Ali Saydam'ın asgari ücretle ilgili açıklaması şöyle;

"Enflasyonu düşürdüğünüz takdirde zamlar yine de geri çekilmeyecektir. Bu nedenle enflasyonu tek haneli rakamlara indirsek dahi, ücretler meselesini dengelemek gerekiyor. Bu nedenle ücretlerin artmasında beklenti içerisindeyim. En önemli mesele aslında enerji meselesi. Türkler çıkarı çıkaramaz diye bir tartışma vardı. Bunu halledebilirsek eğer çok ciddi bir kazanç olacaktır. "3 ayda çözeriz, 5 ayda çözeriz" diyenlerin açıklamalarına da bakacak olursak ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat-mart 2023 gibi tarihler vermesini daha gerçekçi buldum açıkçası. Ücretlerle ilgili bir denge sağlanmazsa bunun siyasi bedeli de ağır olur. Enflasyonu düşürseniz de hayat pahalılığını aynı oranda düşüremeyeceğiniz kesin. Memur maaşlarında bir yükseliş uygulanacak bir şekilde. Özel sektörde de bir artış yapılıyor."

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yaptıklarını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Esasen Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji fiyatlarında ortaya çıkardığı ağır fatura olmasaydı programımızın meyvelerini içinde bulunduğumuz aydan itibaren toplamayı planlıyorduk. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına sebebiyet vermiştir. Ama hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak yoktur, olmayacaktır. Herkesin hesabını, kitabını, planını, başka birtakım beklentilere değil, buna göre yaparak hareket etmesini özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini inşallah bu defa da kursaklarında bırakacağız."

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"ANKET ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Konuya ilişkin özellikle AK Parti kurmaylarından gelen açıklamalar merakla takip edilirken geçtiğimiz gün asgari ücret zammı ile ilgili son açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'dan geldi. Bir televizyon programına konuk olan Sarıeroğlu, 'Asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Asgari ücretle ilgili bir tespit komisyonumuz var, işçi, işveren ve kamu tarafından oluşan. Şuanda senede 1 kez belirlediğimiz bir sistemimiz var. Çalışma Bakanımız tarafından değerlendirilecek bir konu. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemdeyiz. Enflasyonla ilgi bu süreçten etkilenen tüm kesimler, işçisi, emeklisi, kamu görevlisi çiftçisi, genci… Her kesimle alakalı şuanda tespitlerimiz yapıyoruz. Kimseyi çaresiz zorda asla bırakmadık asla bırakmayız. Her kesimle toplantı yapıyoruz. Şuan anket çalışması da yapıyoruz, yaşlılar, engelliler, talepler..."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MÜJDELER YİNE GELİR"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise konuya ilişkin, "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır” demişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları tamamlandı ve zamlı oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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