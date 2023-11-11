SON DAKİKA: Motorin fiyatları bir ileri bir geri! Petrol 80 doların altına indi: Akaryakıta 1,50 TL indirim gözüktü (11 Kasım 2023 Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme sonrası araç sahipleri ‘akaryakıta indirim gelecek mi, ne zaman?’ diye araştırmaya başlamıştı. Dalgalı seyir ile ilerleyen petrol fiyatları yurt içinde benzin ve motorin (mazot) fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt litre fiyatları bir kez daha değişiyor. İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı ve son dakika haberinin detayları…

MOTORİNE İNDİRİM YOLDA

Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.Tüm bu gelişmeler sonucunda motorin fiyatları için hafta başında indirim beklendiği iddia edildi. Mazot litre fiyatı indiriminin 1,50 TL civarında olacağı öğrenildi.

LİTRE FİYATLARI 36 TL SEVİYESİNE ÇEKİLECEK

İndirimin ardından ortalama motorin fiyatları litre başına İstanbul’da 36,51 TL, Ankara’da 37,10 TL ve İzmir’de ise 37,25 TL’ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

İsrail-Filistin çatışması sonrası Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 94 dolara kadar yükselmişti. Ham petrol fiyatları, en büyük ithalatçı Çin ile Euro Bölgesi’nden gelen ve hayal kırıklığı yaratan bir dizi ekonomik verinin ardından bu hafta sert kayıplar yaşadı. Fed yetkililerinden gelen şahin sinyaller de baskı yarattı. Özellikle dolar, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına dair beklentilerin yenilenmesi üzerine toparlandı. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı konuşmada bu görünümü yineledi ve ayrıca faiz artışının hâlâ muhtemel konusunda uyardı. Küresel ekonomideki zayıflık işaretleri, ABD’de daha yüksek faiz oranları beklentisiyle birleştiğinde, petrol talebinin önümüzdeki aylarda ne kadar güçlü kalacağına dair endişeleri artırdı. Buna, yerli üretimin artmasıyla birlikte ABD ham petrol stoklarında haftalık bazda büyük bir sıçrama olduğunu gösteren veriler de eşlik etti. Bu gelişmelerle petrol fiyatları 80 doların altına kadar gerileyerek yaklaşık 4 ayın en düşük seviyelerini test etti.

120 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Fitch Ratings'in, eylülde açıklanan Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) Raporu'nda, petrol fiyatlarının 2024 ve 2025'te sırasıyla ortalama 75 ve 70 dolar olacağını öngörülmüştü.

Son yayımlanan analizinde kurum, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimi dikkate alarak GEO raporunda 2024-2025 boyunca yüksek petrol fiyatlarının temel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisini inceledi. Bu kapsamda, jeopolitik gerilime bağlı olarak yaşanabilecek arz sıkıtları nedeniyle petrol fiyatlarının 2024'te ortalama varil başına 120 dolara yükseleceğini öngören Fitch Ratings bu rakamın 2025'te 100 dolar olacağını tahmin etti.

11 KASIM 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 34,52 TL

Motorin: 38,01 TL

LPG (Otogaz): 18,24 TL

ANKARA

Benzin: 35,14 TL

Motorin: 38,60 TL

LPG (Otogaz): 18,66 TL

İZMİR

Benzin: 35,24 TL

Motorin: 38,75 TL

LPG (Otogaz): 18,31 TL







