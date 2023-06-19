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Son dakika: Motorin fiyatları bu gece 24 lirayı aşacak! Akaryakıta yeniden zam geliyor: 26 Ocak sonrası ilk kez olacak…

19.06.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Başta motorin fiyatları ve benzin litre fiyatı olmak üzere akaryakıt fiyatları 19 Haziran Pazartesi günü de zam ve indirim haberleri ile birlikte araç sahiplerinin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Haziran ayı başından itibaren birçok kez zamlanan akaryakıt pompa fiyatları, geçtiğimiz hafta brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisi ile bu gece yarısı bir kez daha değişecek. Peki güncel benzin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara İzmir akaryakıt fiyatları…

Son dakika: Motorin fiyatları bu gece 24 lirayı aşacak! Akaryakıta yeniden zam geliyor: 26 Ocak sonrası ilk kez olacak…

Son dakika haberleri… Brent petrol fiyatı geçtiğimiz hafta yükselişe geçerek 77 dolar seviyesine yaklaşmıştı. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de enerji talebinin arttığı yönündeki verilerin yarattığı iyimserlik ortamı ve diğer para birimlerine karşı zayıflayan dolar endeksi yükselişte etkili oldu. Öte yandan dolar TL kurunun yurt içinde rekor seviyelerde dolaşması akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda benzin fiyatı ile motorin fiyatları takibi yapan araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları ve 19 Haziran Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları…

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SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

7 Haziran’da 1,36 TL zamlanan motorin fiyatları, bir gün sonrasında ise 1,37 kuruş daha zamlanmıştı. Mazot fiyatı 20 Haziran Salı gününden geçerli olmak üzere artacak. Buna göre bu gece yarısından itibaren tabelalar 1,64 TL zamlı tarifede yanacak. Böylece 26 Ocak sonrası akaryakıt fiyatları yeniden 24 liranın üzerine çıkacak.

Gelecek 1,64 liralık zammın ardından fiyatlar ortalama olarak İstanbul’da 23,80 TL, Ankara’da 24,23 TL ve İzmir’de 24,31 TL olacak.

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BENZİNE ZAM DA İNDİRİM DE YOK

Benzin litre fiyatı için 28 Mayıs öncesinde 75 kuruş ve 43 kuruşluk benzin zammı iptal edilmişti. 30 Mayıs’ın ardından önce 66 kuruş ve ardından 2 lira 70 kuruş zam gelen benzin fiyatı için şimdilik herhangi bir zam indirim haberi bulunmuyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ( 19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 24.02 TL
Motorin: 22.16 TL

ANKARA
Benzin: 24.42 TL
Motorin: 22.59 TL

İZMİR
Benzin: 24.41 TL
Motorin: 22.67 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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