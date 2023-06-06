SON DAKİKA | Motorin fiyatları değişiyor! Petrol ve dolar yükseldi, akaryakıta zam gecikmedi: Tam 1 lira 36 kuruş…(6 Haziran Salı benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Suudi Arabistan’ın diğer OPEC üyesi ülkelerden ayrı olarak petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması ile dün ham petrol ve brent petrol fiyatları yönünü yukarı çevirmişti. Brent petrol 80 dolara doğru hareket ederken yurt içinde dolar/TL kurunun 21 liranın çok üzerinde olması ile akaryakıt fiyatları için zam haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren tabelalar değişecek. Peki 6 Haziran Salı güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte il il akaryakıt fiyatları ve haberin detayları…

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira fiyat artışı bekleniyor. Böylece ortalama mazot litre fiyatı İstanbul’da 20,69 TL’ye, Ankara’da 21,06 TL ve İzmir’de ise 21,14 TL’ye yükselecek.

ÜÇ BANKADAN PETROL FİYATI TAHMİNİ

Suudi Arabistan'ın dün yapılan OPEC+ toplantısında gönüllü üretim kısıntısını Temmuz ayında derinleştirme kararı alması sonrası analistlerin Brent petrolü için fiyat beklentileri yükseldi. 2023 yıl sonunda fiyatların 100 dolara yükselebileceği tahmin edildi.

ANZ analistleri tarafından yapılan değerlendirmede, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını durdurması ve makroekonomik ters rüzgarların hafiflemesi halinde, Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısının da desteği ile Brent petrol fiyatının daha önce işaret ettikleri 100 dolara çıkabileceğini vurguladılar.

Commonwealth Bank of Australia analistleri ise, 2023 dördüncü çeyrekte Brent fiyatının 85 dolar/varil olacağını öngörürken, Goldman Sachs ise Aralık 2023 için fiyatı 95 dolar/varil olarak tahmin etti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6HAZİRAN 2023 SALI)

İSTANBUL

Benzin: 21.24 TL

Motorin: 19.39 TL

ANKARA

Benzin: 21.60 TL

Motorin: 19.70 TL

İZMİR

Benzin: 21.59 TL

Motorin: 19.78 TL



