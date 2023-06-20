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SON DAKİKA | Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu… Akaryakıt zammı sonrası Cuma günü için uyarı (20 Haziran Salı benzin-mazot fiyatı)

20.06.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, motorin litre fiyatları bugün zamlandı. Gelen son zam 26 Ocak sonrası ilk kez 24 TL’nin üzerine çıkılırken, benzin fiyatı ile mazot fiyatı aynı seviyeye geldi. Brent petrol fiyatı ve dolar/TL kurunda artış yaşanması durumunda sektör yetkilileri kesin olmamakla birlikte Cuma günü bir zammın da benzin litre fiyatı için gelebileceğini söyledi. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA | Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu… Akaryakıt zammı sonrası Cuma günü için uyarı (20 Haziran Salı benzin-mazot fiyatı)

Son dakika... Akaryakıt fiyatları başta motorin ve benzin olmak üzere araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları bugün bir kez daha zamlı tarifeden satışa sunuldu. Peki 20 Haziran Salı güncel benzin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ile benzin fiyatı…

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MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorin litre fiyatları bugünden itibaren 1,64 TL zamlandı. Böylece ortalama olarak fiyatlar 26 Ocak sonrasında ilk kez 24 TL’nin üzerine yükseldi. Gelen 1,64 liralık zammın ardından fiyatlar ortalama olarak İstanbul’da 23,83 TL, Ankara’da 24,23 TL ve İzmir’de 24,31 TL oldu.

Mazot fiyatı son olarak 7 Haziran’da 1,36 TL ve bir gün sonrasında ise 1,37 kuruş zamlanmıştı.

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BENZİNE CUMA GÜNÜ ZAM BEKLENTİSİ

Motorindeki zam beklentisinin ardından gözler benzine çevrilmişti. Benzin fiyatları için bugün zam gelmesi beklenmiyor.

Ancak sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre benzin litre fiyatı için ürün fiyatlarında ya da dolar/TL kurunda düşüş yaşanmazsa hafta sonuna doğru zam gelme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Zammın Cuma gece yarısından itibaren geçerli olabileceği öne sürüldü.

Benzin fiyatı 30 Mayıs’ın ardından önce 66 kuruş ve ardından 2,70 TL artmıştı.

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MOTORİNE NEDEN ZAM GELİYOR?

Akaryakıt fiyatları son günlerde yine artışa geçti. Bunun en büyük sebebi ise brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma olarak gösteriliyor. Brent petrol fiyatı geçtiğimiz hafta yükselişe geçerek 77 dolar seviyesine yaklaşmıştı. Ancak petrol fiyatları bugün düne göre hafif düşüşle 75,94 dolardan işlem görürken dolar/TL kuru 23,59 civarında seyrediyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ( 20 HAZİRAN 2023 SALI)

İSTANBUL

Benzin: 24.02 TL
Motorin: 23.83 TL

ANKARA

Benzin: 24.42 TL
Motorin: 24.23 TL

İZMİR

Benzin: 24.41 TL
Motorin: 24.31 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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