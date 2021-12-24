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Son dakika: Motorin ve LPG'ye indirim!

24.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre motorin ve LPG'ye indirim geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 5 kuruş, LPG'ye ise 72 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Benzinde gerçekleşecek 41 kuruş indirim ise pompa satış fiyatlarına yansımayacak.

Son dakika: Motorin ve LPG'ye indirim!

Son dakika haberine; Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 5 kuruş, LPG'de ise 72 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

EPGİS'den yapılan açıklamada;

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 0,41 Motorinde 0,40 LPG’de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır." denildi.

Bir diğer açıklamada da "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG’de 72 Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

İndirimlerin ardından LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.

ZAMLAR TÜKETİCİYE YANSITILMAMIŞTI

Akaryakıt fiyatlarında 2018 mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.


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