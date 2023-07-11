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  4. SON DAKİKA | Motorinde 8 ay sonra yeniden! Dünün ardından bir kez daha değişiyor: Litresi 26 liranın üzerine çıkacak (11 Temmuz Salı güncel akaryakıt, benzin, mazot fiyatı)

SON DAKİKA | Motorinde 8 ay sonra yeniden! Dünün ardından bir kez daha değişiyor: Litresi 26 liranın üzerine çıkacak (11 Temmuz Salı güncel akaryakıt, benzin, mazot fiyatı)

11.07.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri… Benzin fiyatı ile motorin fiyatları araç sahipleri tarafından bugün de zam ve indirim haberleri ile araştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda KDV’deki artıştan dolayı halihazırda dün üçlü zam yapılan akaryakıt fiyatları bu gece bir kez daha değişiyor. Motorin litre fiyatları için zam yapılacağı öğrenildi. Böylece son zam sonrası mazot fiyatı 12 Kasım 2022 sonrası en yüksek seviyeye ulaşacak.

SON DAKİKA | Motorinde 8 ay sonra yeniden! Dünün ardından bir kez daha değişiyor: Litresi 26 liranın üzerine çıkacak (11 Temmuz Salı güncel akaryakıt, benzin, mazot fiyatı)

Son dakika: Dolar/TL kurunda 26 lira seviyelerinde rekor denemeleri sürüyor. Petrol fiyatlarıi se ABD'nin rezervlerini yeniden doldurma planları ve Suudi Arabistan’ın üretimi kısması ile yükseldi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan iki faktörün de birden yönünü yukarı çevirmesi ile benzin ve motorin için zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor.

KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi dün, benzin litre fiyatı için 50 kuruş, mazot fiyatı içinse ortalama olarak 45 kuruşluk artışa neden oldu. KDV artışından otogaz da etkilendi ve ortalama olarak 15 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı. Bu gelişmenin ardından bir zam haberi daha geldi.

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MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorin litre fiyatları 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Gelecek 1.07 TL’lik zam sonrası mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 26.29 TL, Ankara’da 26.79 TL ve İzmir’de 26.49 TL’ye yükselecek. Böylece fiyatlar 12 Kasım 2022’den sonra en yüksek seviyeye ulaşacak.

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11 TEMMUZ SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 26.66 TL
Motorin: 25.22 TL
LPG (Otogaz): 10.85 TL

ANKARA
Benzin: 27.17 TL
Motorin: 25.72 TL
LPG (Otogaz): 10.97 TL

İZMİR
Benzin: 26.64 TL
Motorin: 25.42 TL
LPG (Otogaz): 10.67 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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