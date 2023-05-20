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SON DAKİKA: Motorinden sonra bir zam da benzine! Akaryakıt fiyatları için hareketli dönem başladı (20 Mayıs cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

20.05.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Benzin fiyatı ile motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Petrol fiyatları ABD’de yaşanan borç krizi ve Fed faiz kararının gölgesinde kalmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatları için indirim-zam haberi var mı? sorusuna yanıt aranırken benzine zam geleceği öğrenildi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile 20 Mayıs Cumartesi benzin-mazot litre fiyatı…

SON DAKİKA: Motorinden sonra bir zam da benzine! Akaryakıt fiyatları için hareketli dönem başladı (20 Mayıs cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol fiyatları ABD’de yaşanan borç krizi ve ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı arasında sıkışmış durumda. Bu kapsamda hafta içi oldukça hareketli bir grafik izleyen petrol fiyatları yurt içinde dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş ile birleşince akaryakıt fiyatları için zam kaçınılmaz olmuştu. Dün motorin fiyatları için 76 kuruş zam gelirken, son dakika gelişmesi yaşandı. Salı gününden itibaren bu kez de benzin fiyatı zamlanacak. Peki Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin-mazot fiyatı.

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR

Hafta içinde motorine gelen 76 kuruşluk artışın ardından benzin grubunda 23 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Söz konusu tarihde motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zammın ardından benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 20.58 TL, Ankara'da 20.94 TL, İzmir'de ise 20.93 TL’ye yükselecek.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 MAYIS 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 19.81 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA
Benzin: 20.17 TL
Motorin: 19.74 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR
Benzin: 20.16 TL
Motorin: 19.77 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

MOTORİN


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Akaryakıt

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