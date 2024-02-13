SON DAKİKA: Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi: İstanbul’da 44, Tunceli’de 46 TL! Akaryakıt fiyatları tarihinde böylesini görmedi (13 Şubat Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Akaryakıt fiyatları zam ile yeni güne uyandı. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında bugün yeni tarife ile karşılaştı. Benzin ve motorin için yapılan zamlar akaryakıt litre fiyatlarını tarihinde ilk kez bu seviyelere yükseltti. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve il il benzin-mazot fiyatı…
Motorin litre fiyatları için bu gece yarısı 2 lira 55 kuruş zam yapıldı. Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat değişimi bulunmuyor.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,20 TL'ye, Ankara'da 45,01 TL'ye, İzmir'de 45,23 TL'ye yükseldi.
Böylece 44 günde yani 1 Ocak 2024'ten bu yana motorin fiyatları 7,14 TL zamlanmış oldu.
Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin doğu kesiminde fiyatlar daha da yüksek durumda.
Motorine yapılan 2,55 liralık zammın ardından bu bölgelerdeki illerde fiyatlar 46 TL seviyesine kadar yükseldi.