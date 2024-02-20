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  4. SON DAKİKA: Motorine beklenmedik indirim! Petrol 3 ayın zirvesindeyken akaryakıt fiyatları ters köşe yaptı… (20 Şubat Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA: Motorine beklenmedik indirim! Petrol 3 ayın zirvesindeyken akaryakıt fiyatları ters köşe yaptı… (20 Şubat Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.02.2024 09:30 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt fiyatları rekor seviyelerden satışa sunulurken son dakika haberi geldi. Petrol fiyatları ise 3 ayın zirvesinde hareket ederken zam beklentisi oluşmuştu. Ancak hem benzin hem de motorin zammı sonrası mazot fiyatı için indirim yapılacağı öğrenildi. Peki bugün benzin motorin fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 20 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt pompa fiyatları ile son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Motorine beklenmedik indirim! Petrol 3 ayın zirvesindeyken akaryakıt fiyatları ters köşe yaptı… (20 Şubat Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

1 Ocak 2023’ten bu yana benzin yüzde 111, motorin yüzde 101 yükselmişti. Motorin fiyatı son gelen zamla 44-46 TL, benzin 41-42 TL aralığında rekor seviyelerden satılmaya başlanmıştı. Akaryakıtta peş peş zamlar gelirken bu kez son dakika motorine indirim haberi geldi. İşte 20 Şubat 2024 Salı güncel benzin-mazot fiyatı ile haberin detayları…

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SON DAKİKA MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarına göre, motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor. Benzin fiyatları içinse herhangi bir zam ya da indirim haberi şimdilik bulunmuyor.

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İNDİRİM SONRASI MAZOT FİYATI NE OLACAK?

İndirimin ardından mazot fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 43,09 TL, İzmir’de 44,08 TL’den ve Ankara’da ise 43,85 TL’den satışa sunulacak.

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PETROL FİYATLARI 3 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Petrol, ham petrol üretimi ve ticaret açısından kilit bölgede gerilimin artmaya devam etmesiyle, Husilerin Kızıldeniz'e bir kez daha saldırmasının ardından üç aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yakın kazançlarını korudu. Brent üç günlük yükselişin ardından varil başına 83 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 79 doların üzerinde işlem gördü.

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20 ŞUBAT 2024 SALI GÜNCEL AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI

Şu an ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 44,30 liradan, Ankara’da 45,06 TL’den ve İzmir’de ise 45,29 TL’den satılıyor. Benzin fiyatı ise İstanbul’da 41,21 TL’den, Ankara’da 42,15 TL’den ve İzmir’de 41,92 TL’den satışa sunuluyor.

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3 KAMU BANKASINDAN AKARYAKIT KARARI

Öte yandan üç kamu bankası geçtiğimiz gün kart ile akaryakıt ödemeleri için karar almıştı. Banka kartındaki komisyon oranını akaryakıt istasyonlarında yüzde 2,25’e düşürdüler.


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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