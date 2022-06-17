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SON DAKİKA | Motorine bir gün arayla ikinci zam! Motorinin litre fiyatı 30 TL'yi geçti (Güncel benzin motorin fiyatları)

17.06.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt zamlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Son zamla birlikte motorinin fiyatı 30 TL'yi geçti. İşte son dakika zam haberinin detayları...

SON DAKİKA | Motorine bir gün arayla ikinci zam! Motorinin litre fiyatı 30 TL'yi geçti (Güncel benzin motorin fiyatları)

Son dakika: Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Motorine yapılan 80 kuruşluk zamla birlikte litre fiyatı 30 TL'yi geçti. Benzine ise zam yapılmadı. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA | MOTORİNİN LİTRE FİYATI 30 TL'Yİ GEÇTİ

Motorine dünkü 1,29 kuruşluk zammın ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha yapıldı. Böylece son zamla birlikte İstanbul'da 29.19'dan satılan motorinin litresi 29.99'a, Ankara'da 30.1'e, İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.

SON DAKİKA | Motorine bir zam daha! Litre fiyatı 30 TL'ye dayandı (Güncel benzin motorin fiyatları) Motorine bir zam daha! Litre fiyatı 30 TL'ye dayandı (Güncel benzin motorin fiyatları)

BENZİNDE SON DURUM

Benzinin litre fiyatı geçtiğimiz gün gelen indirimle birlikte İstanbul'da 28,46'dan 27,51'e, Ankara ve İzmir'de ise 28.58'den 27,63'e indi.

SON DÖNEMDE ÜST ÜSTE ZAMLAR GELDİ

Son dönemde akaryakıt fiyatları üst üste zamlandı. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti.

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