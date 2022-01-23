Son dakika… MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

Ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV’nin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek. MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi var. Araç sahipleri, İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi ‘ivd.gib.gov.tr’ üzerinden şifre girmeden ‘MTV ödeme’ alanına, plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borcunu ödeyebilir. Özel bankalar tarafından nakit olarak, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor. Bu yüzden MTV özel bankalardan sadece kredi kartı kullanılarak ödenebilecek.

NAKİT VE VEZNE İÇİN

Posta gazetesinin haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmişti. Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline de devam ediliyor. Bazı özel bankalar ise müşterilerine kolaylık sunmak adına çeşitli kampanyalar düzenledi. İşte MTV ödemelerinde taksit imkanı sunan bazı bankalar:

GECİKMELER DE DAHİL

Halkbank’ın kampanyasında Paraf ile 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Dialog ya da gib.gov.tr ’den yapılacak MTV ödemelerine 3 taksit fırsatı veriliyor. Ayrıca 1-3 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak gecikmeli ödemeler de kampanyaya dahil olabilecek. Halkbank’ın kampanyasında Paraf ile 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Dialog ya da gib.gov.tr ’den yapılacak MTV ödemelerine 3 taksit fırsatı veriliyor. Ayrıca 1-3 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak gecikmeli ödemeler de kampanyaya dahil olabilecek.

SİGORTADA İNDİRİM

Türkiye İş Bankası da müşterilerine özel kampanya hazırladı. Buna göre, Maximum Kart’la Maximum mobil uygulaması üstünden ya da gib.gov.tr üstünden Maximum mobil ile öde seçeneği ile gerçekleştirilen 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 3 taksit, İşCep ve internet şubesinden yapılan 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 2 taksit fırsatı sunuluyor. Ayrıca MTV ödemesini Maximum Kart ile yapanlar, Anadolu Sigorta’dan satın alacakları bireysel araç kasko poliçelerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

İŞLETME KARTINA ÖZEL

Denizbank MTV ödemelerini İşletme Kart’ıyla yapan müşterilerine, ücretsiz 2 taksit imkanı sunuyor. Müşteriler, MTV ödemesi öncesi MTV yazıp 3280’e gönderilmesi durumunda 2 taksit fırsatından faydalanabilecek. Ödemeler 31 Ocak’a kadar www.gib.gov. tr, 0850 2220804 KOBİ iletişim hattı, internet bankacılığı, ATM veya şubelerden yapılabilecek.

300 TL VE ÜZERİYSE

Ziraat Katılım, Bankkart MTV kampanyası başlattı. Buna göre, www.gib.gov.tr üzerinden Ziraat Katılım Bankkart kredi kartı ile yapılacak MTV ödemelerinde 300 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünüyor.

FAİZSİZ ÖDEME İMKANI

Türk Ekonomi Bankası (TEB) MTV kampanyası kapsamında, MTV ödemelerini TEB kredi kartları ile CEPTETEB internet şubesi veya CEPTETEB mobil bankacılık uygulamasından yapan müşterilerine, faizsiz ve ücretsiz 2 veya 3 taksit fırsatı sunuyor. Ödemelerini TEB ATM’lerinden veya www.gib.gov. tr üzerinden yapan müşteriler ise yine faizsiz ve ücretsiz olarak 2 taksit imkanından faydalanabilecek.

4 TAKSİT FIRSATI SUNUYOR

Yapı Kredi de müşterilerine taksit imkanı sunuyor. Buna göre, Yapı Kredi mobil, bireysel internet şubesi, banka şubeleri ya da gib.gov.tr’den Yapı Kredi kredi kartlarıyla 3 taksitle; ya da gib. gov.tr’den World Pay QR Kod ile ödeme seçeneğiyle 4 taksitle MTV ödemesi yapılabiliyor.



