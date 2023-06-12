Son dakika: Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı: TÜİK duyurdu: Yüzde 10’dan 10,2'ye yükseldi

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı Mart ayında yüzde 10,0 seviyesinde sabit kalmıştı. İşsizlik Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. Oran ise yüzde 10,2 olarak açıklandı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,7, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin edildi.



