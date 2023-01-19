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  4. SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

19.01.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın yatırımcıları Merkez Bankası faiz kararı sonrasında piyasalara ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Ons altın ile yön bulan gram altın fiyatları 1.150 TL seviyesinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusu yatırımcıların gündem maddelerinden olurken 4 kurumdan altın yorumu geldi. İşte son dakika gelişmeleri ve gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Son dakika: Gram altın ve ons altın tarafında hareketlilik devam ederken yurt içinde piyasaların merakla belklediği yılın ilk faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tek haneye indirdiği faizleri yüzde 9 seviyesinde sabit bıraktı. Bu gelişmenin ardından yatırımcıların gözü altın fiyatlarına çevrildi.

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Geçtiğimiz yıl oldukça hareketli bir grafik çizen altın fiyatları uluslararası piyaslarda 2023'ün ilk 3 haftasında şimdiden yüzde 5'e yakın yükselmiş durumda. Ons altın tarafında 1900 dolar kritik seviyesi çoktan aşılırken bugün 1918 dolar seviyesine kadar yükseliş yaşandı. Yatırımcıların karşısında yurt içinde ise üm zamanların rekorunun ardından 1.150-1.158 lira bant aralığında hareket eden bir gram altın fiyatlaması mevcut.

ALTIN

ANZ VE BofA'DAN ALTIN TAHMİNİ

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ)’ye göre, ons altın tarafındaki rallinin devam etmesi için değerli metalin psikolojik açıdan önemli olan 1900 dolar seviyesinin üzerine yerleşmeye devam etmesi gerekiyor. Bank of America (BofA) ise altının önümüzdeki üç yıl içinde portföylerde önemli bir yer alacağını söylüyor.
ANZ raporunda, “Enflasyon geri çekilirken ve faiz oranları zirveye yaklaşırken altının lehte kalmasını bekliyoruz. Fed’in 1980’den bu yana en agresif parasal sıkılaştırmasının ortasında, geçen yılki düzeltmenin ardından fiyatlar güçlü bir şekilde toparlandı" ifadeleri yer aldı.

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12 AYLIK FİYAT HEDEFİ NETLEŞTİ

Banka, 2023’te altını bir varlık olarak destekleyen etmenlerin arasında Fed’in faiz oranı döngüsünde bir duraklama, durgunluk riskleri, zayıf bir ABD doları, yüksek jeopolitik riskler ve güçlü fiziksel talep olduğunu söylüyor. Ancak bankanın stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari, kısa vadede altının teknik kurulum nedeniyle bir düzeltme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydediyor. Analistler, şu değerlendirmeyi yapıyor:

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"Son ralli, büyük ölçüde Fed’in güvercinleşeceği beklentilerinden kaynaklandığı için fiyat düzeltmesine karşı savunmasız görünüyor. Para politikası cephesinde herhangi bir hayal kırıklığı, fiyatların kısa vadede düzelmesine neden olabilir. 12 aylık fiyat hedefimizi 1.900 dolarda sabit tutuyoruz."

2 BİN DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELEBİLİR

Konuya ilişkin Mynet'e değerlendirmede bulunan Ata Yatırım Yurt içi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya ise, "Altın ons 2022'deki kötü performansını düşüş trendini bitirerek 2023'e yükseliş ile başladı. 1870 üzerinde kaldığı sürece bu mevcut yükselen trendin 1975-2000-2070 seviyelerine doğru devam beklenebilir" dedi.

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GRAM ALTINDA 1.130 LİRA SEVİYESİNE DİKKAT

Yurt için tarafta ise yatırımcıların en çok merak ettiği gündem maddelerinden bir tanesi altın gram altın fiyatlarının 2023'te çizeceği yön oldu. Kaya gram altın fiyatları için yaptığı yorumda, "Gram Altın yerli yatırımcı tarafından güvenli liman olarak tercih edilirken hem ons altına hem de dolara karşı koruyucu etkisi ile son dönemde oldukça gündemde. 2022 yılının yıldızı Borsa İstanbul’un yanında 2023'te portföylerde bulunması gereken bir alternatif. Teknik olarak 1.130 liranın üzerinde kaldığı sürece önümüzdeki günlerde dolar/TL'ye olan bağlılığı nedeni ile tercih edilmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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PİYASALARI FED VE SEÇİM FİYATLAYACAK

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem de Mynet'e yaptığı değerlendirmesinde, "Gram altının şu anki fiyatlanma davranışında global altın fiyatlarındaki yükselişin ön plana çıktığı kanısındayız. Fed’e yönelik endişeler ve içeride yaklaşan seçim tarihini düşündüğümüzde, Mart ayından itibaren Fed’in faiz artırım politikasında son halin şekilleneceğini söyleyebiliriz. Ayrıca içeride ise seçim belirsizliğini net olmamakla beraber Mayıs ayında son bulacağı görüşündeyiz. Bu iki tarih aralığında altında oynaklığın yüksek seviyelerde olabileceğini düşünüyoruz. Seçimlere kadarki olan süre içerisinde yatırımcıların yatırım sepetini çeşitlendirmesi gerektiğini ve özellikle altının bu sepet içerisinde yer alması gerektiği görüşündeyiz" dedi.

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