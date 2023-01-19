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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Yılın ilk PPK toplantısı sonrası açıklama...

19.01.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı son dakika... Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Yılın ilk faiz kararını açıklayan TCMB son toplantıda faiz oranını yüzde 9'da sabit bırakmıştı. Buna göre Ocak ayında da faizler değişmeyerek yüzde 9 olarak duyuruldu. İşte Merkez Bankası faiz kararı ile son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Yılın ilk PPK toplantısı sonrası açıklama...

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün yılın ilk Para Politikası Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. 2022’de yüzde 14 olan faizi Ağustos ayına kadar sabit tutan Merkez Bankası, Ağustos-Kasım döneminde kademeli olarak yüzde 9’a düşürdü. Tek haneyi gören faizler Aralık ayında korundu. TCMB'nin Ocak ayı faiz kararı ise bugün belli oldu.

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9 olarak açıklandı. Analistlerin beklentisi Merkez Bankası'nın faiz oranında değişikliğe gitmeyeceği yönünde olmuştu.

SEÇİME KADAR SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Kasım ayı PPK toplantısında 150 baz puanlık indirim yaparak faizi yüzde 9’a çeken Merkez Bankası, faiz indirim döngüsünün tamamlandığını belirtmişti. Seçimlerin erkene çekilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs’ı işaret etti. Ekonomistler 2023 politikasında da yılı ilk ve ikinci yarı olarak ayıran Merkez Bankası'nın seçimlere kadar faizleri korumasını bekliyor.

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PİYASALARDA SON DURUM

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 18,81 sınırına kadar dayanan dolar/TL kuru şu sıralar yönünü aşağı çevirdi. Kur faiz kararı sonrasında 18,79 seviyelerinde hareket ediyor. Altının gram fiyatı ise 1,153 TL'den alıcı ile buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası

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