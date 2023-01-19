Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Yılın ilk PPK toplantısı sonrası açıklama...

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün yılın ilk Para Politikası Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. 2022’de yüzde 14 olan faizi Ağustos ayına kadar sabit tutan Merkez Bankası, Ağustos-Kasım döneminde kademeli olarak yüzde 9’a düşürdü. Tek haneyi gören faizler Aralık ayında korundu. TCMB'nin Ocak ayı faiz kararı ise bugün belli oldu.

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9 olarak açıklandı. Analistlerin beklentisi Merkez Bankası'nın faiz oranında değişikliğe gitmeyeceği yönünde olmuştu.

SEÇİME KADAR SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Kasım ayı PPK toplantısında 150 baz puanlık indirim yaparak faizi yüzde 9’a çeken Merkez Bankası, faiz indirim döngüsünün tamamlandığını belirtmişti. Seçimlerin erkene çekilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs’ı işaret etti. Ekonomistler 2023 politikasında da yılı ilk ve ikinci yarı olarak ayıran Merkez Bankası'nın seçimlere kadar faizleri korumasını bekliyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN...

PİYASALARDA SON DURUM

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 18,81 sınırına kadar dayanan dolar/TL kuru şu sıralar yönünü aşağı çevirdi. Kur faiz kararı sonrasında 18,79 seviyelerinde hareket ediyor. Altının gram fiyatı ise 1,153 TL'den alıcı ile buluşuyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN...



