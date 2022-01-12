Son dakika: Maaşlara yeni zam sinyali! Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayını işaret etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaşlara yeni zam sinyali geldi... AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuzda enflasyon ve şartlara göre yeniden maaş zamlarının ele alınacağını açıkladı "Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona ve şartlara bakarak çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, özel okullardaki artış üst sınırını yüzde 36 seviyesi ile sınırlandırıldığını da duyurdu. HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle ortaya çıkan fotoğraflarına da sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Akçakale sınırımızda bölücü terör örgütünün döşediği patlayıcı nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Nerede terör tehdidi varsa orada olmaya devam edeceğiz. Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Yeni yılla birlikte ülkemize ve milletimize hizmetlerimize Meclis çatısı altında sürdüreceğimiz bir döneme girdik. Stokçuluğa ceza artırımını içeren paket kabul edilmişti. Bu haftada bireysel emeklilikte devlet katkısının artırılması, BOTAŞ'ın kademeli satış fiyatı uygulayabilmesini, emekli aylıklarının sınırının en az 2 bin 500 lira olmasının, kurumlar vergisinin yüzde 19'a düşürülmesini, toplu sözleşmelerin artış oranının yüzde 7,5 olarak uygulanmasını yerine getirebilmemizi sağlayacak çok sayıda değişiklik teklifi görüşülerek kanunlaşacak. Komisyon çalışmaları da sürecek.

"ÖFKEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Ülkemizi Türkiye modeliyle en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefimize devam ediyoruz. Bizim neden, niçin yaptığımızı anlamak için hem Türkiye'nin 2 asırlık yolculuğunu hem de dünyadaki gelişmeleri bilmek gerekiyor. Bihaber gafillerin milletimizin moralini bozmaya dönük gayretlerini kimi zaman üzüntü, kimi zaman öfkeyle takip ediyoruz.

Milletimizi kendi değerlerinden, geçmişinden kopartarak köksüz bir ağaç gibi kurutmaya çalışanları hatırlayın. Üretilen eserlere, yapılan reformlara destek vermek yerine üzerine beton döken zihniyetin ipinin kimlerin elinde olduğunu söylemeye gerek yok.

Türkiye'de hangi dönemde her kim bu gidişin önünü kesmek, milleti hak ettiği özgürlüklere kavuşturmak için adım atmışsa başına gelmeyen kalmamıştır. Kendi yaşadıklarımızı biz unutursak, diğer insanlar hadi hadi unutur. Bugünkü gençlere anlatsak milattan önceki hadiseler gibi dinleyecekleri olayları yaşadık. Ülkemizin nasıl kuralsız, ahlaksız, sinsi tuzaklarla köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını unutmadık.

"SALDIRANLARIN CEPHESİ DAHA DEGENİŞLEDİ"

Siyasi ve sosla kaos denemelerini PKK'dan DEAŞ'a kadar şehirlerimize ve sınırlarımıza saldırıları, darbe girişimlerini, güç gösterilerini bertaraf ettik. Biz mücadele bayrağını yüksekte tuttukça, biz hedeflerimizden kopmadıkça saldırıların cephesi daha da genişledi.

Ekonomide 3-4 yılda yaşadığımız gelişmelerin bir nedeni de finans araçlarının devreye alınmasıdır. Türkiye 15 Temmuz'u milletimizin şanlı direnişiyle bertaraf ettikten sonra batının husumetiyle karşı karşıya kalmıştır. ABD ekonomimizi mahvetme tehdidiyle nezaketten uzak bir şekilde sergilemeyi tercih etmiştir. Avrupa ise daha dolaylı yöntemlerle ortaya koymuşlardır. Ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo farklı bir boyuta taşınmıştır.

Bu süreçte de hemen tedbirlerimizi alarak zayıf noktalarımızı güçlendirip mücadele saflarını sıklaştırdık. Yapılabilecek müdahalelerin araçlarını önemli ölçüde kontrol altına aldık.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere koronavirüs karşısında bocalarken Türkiye hayata geçirdiği süratli ve etkin tedbirlerle kendini korumaya almıştır. Salgın döneminde son derece başarılı bir süreç yönettik.

Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans kriziyle zaten bozulmuş dengelerini daha sert bir şekilde alt üst etmiştir. Yaşanan sarsıntılar enerji ve gıda başta olmak üzere fiyatların yükselmesinden enflasyona kadar pek çok soruna yol açmıştır.

MAAŞ ARTIŞI SİNYALİ

Gelişmiş ülkeler bir anda 5-7 katına çıkan enflasyonla karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizde de enflasyon sorunu vardır. Türkiye enflasyona ilave olarak döviz kuruyla da boğuşmuştur. Ülkemizdeki enflasyon artışı diğer ülkelere göre aşağıda kalmıştır.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

En kısa sürede bu şişkinliği ortadan kaldıracağız. Asgari ücreti yüzde 50 artırarak, memur ve emekli maaşlarını yüzde 26, yüzde 31 oranında yükselterek kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona ve şartlara bakarak çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz.

Milletimizi korumak için her alanda ciddi tedbirler almaya başladık. Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 ile sınırladık. Bay Kemal çıkmış konuşuyor, bu iş bizim işimiz sen geriden geliyorsun. Ticaret Bakanlığımız ülke genelinde 100 bin ürün denetimi yaptı. Arz-taleple uyuşmayan durumlara karşı hukuki imkanları kullanıyoruz.

Ülkemizin ihracatını 500 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladığımızda kendi akıllarınca dalga geçtiğini görüyoruz. Kafanızı kaldırın ve dünyaya bir bakın diyoruz. Politika faizleriyle enflasyon arasındaki farkın 10 katını geçtiği ülkelerde kimse bu durumu sorgulamıyor. Muhalefet felaket tellallığı yapmıyor. Kendi ülkesinin felaketinden siyasi çıkarmak isteyen muhalefet yalan ve iftiranın dozunu artırarak ortalığı karıştırmak için canhıraş gayret içindedir.

Bizi bu yoldan alıkoyacak hiçbir dayatmaya boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Gelişmiş ülkelerin önemli bir kısmının tablonun negatif kısımda sıralandığını görüyoruz. İstihdam sayısını 30 milyona getirmiş olmamız yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyütme stratejimizin işlediğini gösteriyor.

Biz bugüne kadar lafla değil hep icraatla milletimizin huzuruna çıktık. Önümüzdeki yaz aylarında bu fedakarlıklarımızın meyvelerini almaya başlayacağız. İşte o zaman 2023 Türkiye için tarihi bir dönüm noktasına dönüşecek. Ülkemizi her alanda eşi benzeri görüşmemiş yatırımlarla, eserlerle tanıştırdığımız gibi ekonomide de şampiyonalar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Son dönemde yaşanan kimi hadiseler bu ülkenin en büyük sorunu muhalefettir tespitini haklı kılıyor. Muhalefet ne işe yarar? Muhalefet milletin ihtiyaçlarına daha iyi vizyon ortaya koymak değil midir? CHP'nin bunca yıllık muhalefet döneminde herhangi bir vizyon ortaya koyduğunu duyan, görev var mı? CHP'nin sorunlara çözüm getiren, teklif getirdiğini gören var mı yok. CHP'nin milletimizin derdine derman olacak bir açılım getirdiğini bilen var mı? Ne işe yarar bu CHP? CHP'nin basındaki zat, artık zırvalığın ötesine geçip hezeyan şeklini alan yalan siyasetiyle milletimizin eğlencesi haline döndü. Ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin basındaki zat orayı doldurmaya çalışıyor. Ana muhalefet milleti eğlendirme değil, milletin dertlerin çözüm sunma yeridir.

"ARKADAŞLARIMIZA TALİMAT VERDİK"

Arkadaşlarımıza talimat verdik, nerede CHP yönetimi varsa, orada çiftçiye bedava elektrik verilmesi için çalışma yapılacak. Onların yerine bizim arkadaşlarımız o yükü omuzlayacaklar. Maksat Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. CHP Genel Başkanı'nı kendi tabanı ve millet nezdinde mahçup etmeyelim.

Meydanlarda hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti ya o söz kendi belediye başkanları tarafından ayaklar altına alındı. İstanbul başta olmak üzere onbinlerce insan işinden, ekmeğinden edildi.

Karşımızda böylesine ağzından çıkan sözden habersiz, ülkenin derdiyle dertlenmekten bu derece uzak bir muhalefet tipolojisi var. Sorsanız ülkenin yönetimine talipler. Daha bunu yapacakları bir isim, bir program, bir vizyon yok. Daha bizim karşımıza çıkaracakları adayın kim olacağı konusunda anlaşamıyorlar. Yakında zaptiyelik olursa şaşmayın. Daha bu partinin içinde bir yenisi çıkan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarını saymıyorum. Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan bir CHP var.

Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen Bay Kemal ve yoldaşları bölücü örgütün karşısında kağıttan kaplana dönüştüler. Seçim meydanlarından kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diye ayar verenlerin avukatlığına soyundular. CHP'yi Kandil'in kapı kuluna çevirdiler. Bu bayat taktiklerde artık deniz tükenmiştir. Milletimiz bunlara prim vermedikçe Bay Kemal ve arkadaşları kontrolü kaybetmeye başladılar. Hemen her gün yeni bir utanç tablosuna imza atıyorlar.

HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI: BİZ PARLAMENTOMUZDA BU TÜR BİRİLERİNİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Daha grup başkanvekilin diyanetle ilgili skandal ifadelerinin üzerinden bir hafta geçmeden önceki gün alçaklık bayrağını Bay Kemal'in bir başka yardımcısı devraldı. FETÖ ile haşa Allah lafını yan yana kullanarak en kadar sefil bir zihniyete sahip olduğunu bir kez daha gösterdiler. Bırakın artık dinimizi istismar etmeyin. Dürüst olun. Artık bu yaptıklarınıız tutmuyor. Ortaklarınızdan bir tanesi soyadı neyse... Malum terör örgütünden birisi ile resimler yayınlanıyor. PKK'nın uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz tabii Karma Komisyona süratle bunu gönderdik. Gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz. Bay Kemal sen neden susyorsun? İP neden susuyorsun, HDP sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Diğerleri de yanalı bohça, onlarda da bir şey yok. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlemnto olamaz."

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