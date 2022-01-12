Son dakika: Özel okulların tavan ücreti belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel okullardaki fiyat artışlarına karşı hamle geldi. Erdoğan, özel okullardaki fiyat artışlarını enflasyonla yani yüzde 36 seviyesinde sınırladığını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satırbaşları:

En kısa sürede bu şişkinliği ortadan kaldıracağız. Asgari ücreti yüzde 50 artırarak, memur ve emekli maaşlarını yüzde 26, yüzde 31 oranında yükselterek kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona ve şartlara bakarak çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz.

Milletimizi korumak için her alanda ciddi tedbirler almaya başladık. Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 ile sınırladık. Bay Kemal çıkmış konuşuyor, bu iş bizim işimiz sen geriden geliyorsun. Ticaret Bakanlığımız ülke genelinde 100 bin ürün denetimi yaptı. Arz-taleple uyuşmayan durumlara karşı hukuki imkanları kullanıyoruz.

YENİ DÖNEMDE YÜZDE 30-40 ZAM YAPMAYI PLANLIYORLARDI

Özel okul sektör temsilcileri Bloomberg ht’ye yaptığı değerlendirmede artan maliyetleri işaret ederek 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 30-40 oranında zam yapmayı öngördüklerini dile getirmişlerdi.



