FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Özel sektör çalışanları hesaplara başladı! 'En az yüzde 40-45' dedi, 2024 asgari ücret zammı için rakam verdi

SON DAKİKA | Özel sektör çalışanları hesaplara başladı! 'En az yüzde 40-45' dedi, 2024 asgari ücret zammı için rakam verdi

30.09.2023 08:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan şimdiden 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan memura yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını açıklamasının ardından, 2024 asgari ücret zammı için beklentiler de yükselirken, dikkat çeken açıklama geldi. Ekonomist Muhammet Bayram, memurlara yapılacak zamma dikkat çekerken, asgari ücret için rakam verdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Özel sektör çalışanları hesaplara başladı! 'En az yüzde 40-45' dedi, 2024 asgari ücret zammı için rakam verdi

Son dakika: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı şimdiden merak konusu oldu. Özellikle özel sektörde çalışanlar 2024 asgari ücret zammıyla ilgili haberleri takip ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını açıklamasının ardından gözler emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi.

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bir yandan milyonlarca emekli 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'te bir zam kararı alınmasını dört gözle beklerken, diğer yandan asgari ücrete yılbaşında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor.

3

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINA DİKKAT ÇEKTİ

2024 asgari ücret zammıyla ilgili Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, önemli tahminlerde bulundu. Açlık sınırının 14 binler seviyesinde, yoksulluk sınırının 40 binler seviyesinde olduğunun altını çizen Bayram, rakam verdi.

1

"ASGARİ ÜCRET MİNİMUM 15 BİN TL OLUR"

Bayram yaptığı açıklamada "Ben en az yüzde 40-45'lik artış yapılacağını düşünüyorum. Minimum 15 bin TL’den başlayacak bir asgari ücrete işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

2

Emekli zammı için Bakan Işıkhan'dan tek cümlelik yanıt Emekli zammı için Bakan Işıkhan'dan tek cümlelik yanıt
Çalışma Bakanlığı işçi ve memur için harekete geçti! Çalışma Bakanlığı işçi ve memur için harekete geçti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli zammı için Bakan Işıkhan'dan tek cümlelik yanıtEmekli zammı için Bakan Işıkhan'dan tek cümlelik yanıt
Çalışma Bakanlığı işçi ve memur için harekete geçti! Çalışma Bakanlığı işçi ve memur için harekete geçti!
Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseltildiTürkiye'nin kredi notu görünümü yükseltildi
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam maaş son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.