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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi ve memur için harekete geçti! 5 yıl sonra ilk kez sendikalara yazı gönderildi: 2 Ekim’e kadar…

30.09.2023 07:11 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatının önemli sosyal diyalog mekanizmalarından olan Üçlü Danışma Kurulu'nu toplamak için çalışmalara başladı. Bakanlık bu yıl görüşü istenenler arasına Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’in yanında Memur-Sen ve KESK’i de ekledi. Bakanlık toplantıda ele alınması istenen konuların 2 Ekim'e kadar Bakanlığa bildirilmesi talebinde bulunurken, toplantının yıl bitmeden gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi ve memur için harekete geçti! 5 yıl sonra ilk kez sendikalara yazı gönderildi: 2 Ekim’e kadar…

Son olarak 15 Ekim 2018'de dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu'nun yeniden toplanması için çalışmalar başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk-İş, Hak-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla toplantıda ele alınması istenen konuların 2 Ekim'e kadar Bakanlığa bildirilmesi talebinde bulundu.
Önceki toplantılardan farklı olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) yazı gönderilmezken, görüşü istenenler arasına Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK eklendi.

Bakanlığın, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarından gelen konu başlıklarını değerlendirip, yıl bitmeden Kurulu toplaması bekleniyor.

SON TOPLANTI KONUSU ASGARİ ÜCRET ZAMMI VE TAŞERONA KADRO

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 5 yıl önce yapılan toplantıya, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çeşitli sendikaların temsilcileri katılmıştı.

Bu toplantıda, asgari ücrete enflasyon zammı, KİT'lerdeki taşeronlar işçilere kadro, sendikal örgütlülüğün önündeki engeller ve kıdem tazminatı başlıkları ele alınmıştı.


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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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