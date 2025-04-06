FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | Özgür Özel'in Mehmet Şimşek hakkındaki 'MASAK' iddiasına bakanlıktan yalanlama! "Hukuki yollara başvurulacak"

Son dakika | Özgür Özel'in Mehmet Şimşek hakkındaki 'MASAK' iddiasına bakanlıktan yalanlama! "Hukuki yollara başvurulacak"

06.04.2025 13:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Özgür Özel'in Hazine ve Maliye Bakanlığı hakkındaki MASAK iddiasına bakanlıktan yanıt geldi. Bakanlık, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğunu belirterek "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef almıştır" dendi.

Son dakika | Özgür Özel'in Mehmet Şimşek hakkındaki 'MASAK' iddiasına bakanlıktan yalanlama! "Hukuki yollara başvurulacak"

Hazine ve Maliye Bakanlığından CHP Genel Başkan Özgür Özel'in MASAK iddiasına yalanlama geldi.

"SAYIN BAKANIMIZIN VE BAKANLIK MAKAMLARININ ÖNCEDEN BİLGİ SAHİBİ OLMASI VEYA MÜDAHALESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ettiği belirtilerek, "Birçok kez belirtildiği üzere, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgiler, bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

Gn12ShnXAAAf2m3

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Bugün CHP kurultayında konuşan Özgür Özel "Komployu hazırlayanlar aralık, ocak, şubat aylarında bir MASAK raporundan bahsettiler. MASAK'ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar." demişti.

CHP kurultayında peş peşe son dakika kararları! Hepsi aynı anda telefonunu gösterdi CHP kurultayında peş peşe son dakika kararları! Hepsi aynı anda telefonunu gösterdi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Canlı Borsa
Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…
600 bin kişinin gözü kulağı sunulacak teklifte! Kamu işçilerinde zam heyecanı600 bin kişinin gözü kulağı sunulacak teklifte! Kamu işçilerinde zam heyecanı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP kurultayında peş peşe son dakika kararları! Hepsi aynı anda telefonunu gösterdi

CHP kurultayında peş peşe son dakika kararları! Hepsi aynı anda telefonunu gösterdi

Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor... Yeni terminal binaları 12 Nisan'da hizmete girecek! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor... Yeni terminal binaları 12 Nisan'da hizmete girecek! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

600 bin kişinin gözü kulağı sunulacak teklifte! Kamu işçilerinde zam heyecanı

600 bin kişinin gözü kulağı sunulacak teklifte! Kamu işçilerinde zam heyecanı

'Dünyanın en pahalı sıvısı' Gramı 10 bin dolardan alıcı buluyor

'Dünyanın en pahalı sıvısı' Gramı 10 bin dolardan alıcı buluyor

'Mehmet Şimşek' iddiasına bakanlıktan yalanlama

'Mehmet Şimşek' iddiasına bakanlıktan yalanlama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.