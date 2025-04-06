Son dakika | Özgür Özel'in Mehmet Şimşek hakkındaki 'MASAK' iddiasına bakanlıktan yalanlama! "Hukuki yollara başvurulacak"

Hazine ve Maliye Bakanlığından CHP Genel Başkan Özgür Özel'in MASAK iddiasına yalanlama geldi.

"SAYIN BAKANIMIZIN VE BAKANLIK MAKAMLARININ ÖNCEDEN BİLGİ SAHİBİ OLMASI VEYA MÜDAHALESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ettiği belirtilerek, "Birçok kez belirtildiği üzere, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgiler, bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Bugün CHP kurultayında konuşan Özgür Özel "Komployu hazırlayanlar aralık, ocak, şubat aylarında bir MASAK raporundan bahsettiler. MASAK'ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar." demişti.