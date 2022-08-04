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Son dakika: Petrol 6 ayın dibini gördü, akaryakıtta düşüş gözüktü! Benzin ve motorine indirim geliyor

04.08.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile değişiyor. Petrol fiyatları, olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Petrol fiyatları gerilerken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda benzin litre fiyatına 1,05, motorin litresine ise 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte 4 Ağustos Perşembe güncel akaryakıt (LPG, motorin ve benzin) fiyat listesi...

Son dakika: Petrol 6 ayın dibini gördü, akaryakıtta düşüş gözüktü! Benzin ve motorine indirim geliyor

Son dakika: Petrol fiyatları, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün 102,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı, son 6 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

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SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Petrol ve döviz kuru fiyatlarına göre değişim gösteren akaryakıtta ise 26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre benzine 1,05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

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İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 AĞUSTOS PERŞEMBE)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 22,24 TL
Motorin fiyatı: 24,47 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,35 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 22,36 TL
Motorin fiyatı: 24,59 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,37 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 22,38 TL
Motorin fiyatı: 24,60TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI ENFLASYON RAPORUNA GİRDİ

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Öte yandan dün açıklanan ve yüzde 79,6 ile 24 yılın rekorunu kıran enflasyonun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda akaryakıt fiyatlarına ilişkin detay dikkat çekti. Rapora göre, temmuz ayında tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi. Bu dönemde uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürdü.


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