Son dakika: Petrol fiyatları yükselişe geçti! Akaryakıta zam beklentisi

Son dakika: Brent petroldeki düşüş rüzgarı yerini yükselişe bıraktı.Uluslararası piyasalarda dün 107,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün ise petrol fiyatları 2,06 yükselişle güne başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise 109 dolara kadar dayandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinde anlaşma ihtimalinin yerini belirsizliğe bırakması ve piyasalarda Rusya'ya yönelik yaptırımların artabileceği endişeleri yer alıyor.Peki brent petroldeki bu yükseliş akaryakıta nasıl yansır? Benzin ve motorine zam gelir mi?

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "savaş suçlusu" ifadesini kullanması ve Putin'in açıklamalarının piyasalarda panik alımlarına neden olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirten uzmanlar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarının ise piyasalarda ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine ilişkin umutları zayıflattığına işaret etti.

Peskov, basın mensuplarının, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkese ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusuna, "Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz." karşılığını vermişti.

AKARYAKITA ZAM GELEBİLİR

Petrol fiyatlarının 13,5 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte akaryakıt fşyatlarına üst üste zam olarak yansımıştı.Brent petrolün varil fiyatının tekrar yükselişe geçmesi akaryakıt fiyatlarında yeni zam ihtimalini güçlendirdi. Ancak EPDK ve EPGİS'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

EPDK'DAN AKARYAKIT FİYATLARI TOPLANTISI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) dün sektör temsilcileriyle yapılan toplantıdan önemli açıklamalar geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) sektör temsilcileriyle yapılan toplantıya ilişkin, "Dağıtıcı- bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır. Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır" açıklaması yapıldı.

"TAVAN FİYAT UYGULAMASI GÜNDEME GELEBİLİR"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın, akaryakıt sektörünün serbest ve rekabetçi yapısının korunmasının EPDK'nın önceliği olduğunu vurguladığı, dağıtıcı- bayi arasındaki marj bölüşümü sorununun taraflar arasında adil bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizdiği vurgulanarak, "Kamuoyumuz bilmelidir ki halen akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjları makul bir seviyededir. Bu tutarlar iddia edildiği gibi bayilerin iflasına ve kapanmasına sebep olacak hatta ülkemizi akaryakıt sıkıntısına sokacak düzeyde kesinlikle değildir. İçinden geçtiğimiz süreçte büyük bir kar beklentisi içine girmek de sektörümüz için gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmemelidir. Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır" denildi.



