FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Petrol fiyatlarında sert yükseliş! Benzin ve motorine yeni zam yolda

Son dakika: Petrol fiyatlarında sert yükseliş! Benzin ve motorine yeni zam yolda

24.03.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri araştıran vatandaşlara son dakika haberi geldi. Dünden geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam yapılmıştı. Putin'in açıklamaları sonrası petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni zam ihtimalini güçlendirdi. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Petrol fiyatlarında sert yükseliş! Benzin ve motorine yeni zam yolda

Son dakika haberine göre, petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda. ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacağına dair haberlerin ardından küresel piyasalarda dün 117 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol yeni günde 120 doları aştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 122,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,83 dolardan alıcı buldu. Peki brent petroldeki bu yükseliş akaryakıta nasıl yansır? Benzin ve motorine zam gelir mi? sorularını akıllara getirdi.

petrol3

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş de talebin toparlandığı algısı yaratarak fiyatları destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil (yüzde 1,2) azalışla 238 milyon varil oldu.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle dün Brüksel'deki temaslarının ardından bugün NATO zirvesi, G7 zirvesi ve ardından Avrupa Konseyi zirvesine katılacak. Biden'ın, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

Uzmanlar, petrol piyasasındaki daralma, ABD'nin petrol üretiminin sabit kalması ve stoklardaki düşüşün, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.

AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarının 13,5 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte akaryakıt fşyatlarına üst üste zam olarak yansımıştı.Brent petrolün varil fiyatının tekrar yükselişe geçmesi akaryakıt fiyatlarında yeni zam ihtimalini güçlendirdi. Ancak EPDK ve EPGİS'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

AKARYAKIT

EPDK'DAN AKARYAKIT FİYATLARI TOPLANTISI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) geçtiğimiz günlerde sektör temsilcileriyle bir toplantı yapılmıştı. EPDK sektör temsilcileriyle yapılan toplantıya ilişkin, "Dağıtıcı- bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır. Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu?Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu?
Tarım Bakanlığı'ndan et fiyatlarına zam açıklamasıTarım Bakanlığı'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
Ukraynalılar ev kiralamaya başladı, fiyatlar tavan yaptıUkraynalılar ev kiralamaya başladı, fiyatlar tavan yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı

Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı

Rusya duyurdu! Ayçiçek yağı ithalatına kota geliyor

Rusya duyurdu! Ayçiçek yağı ithalatına kota geliyor

Araç sahiplerine önemli uyarı: Ücret ödemeyin

Araç sahiplerine önemli uyarı: Ücret ödemeyin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.