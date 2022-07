Son dakika: Petrol sert düşerken akaryakıt fiyatları… Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Son dakika: Yüksek enflasyonun ekonomik büyümeyi ve petrol talebini etkileyeceğine dair endişeler artarken petrol fiyatlarında son iki haftadır sert düşüşler yaşanıyor. Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ham petrol dün 91, brent petrol ise 94 dolar seviyelerine kadar geriledi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle Rusya ile Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesine dün ulaşan brent petrol, bugün yukarı yönlü hareket etti. Haftanın son işlem gününde 100 doların altından fiyatlanıyor. Fiyatların yukarı yönde hareket etmesinde ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petroldeki düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Peki 15 Temmuz Cuma güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükselmişti. Dün ise benzinin litre fiyatına 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Otogaz fiyatlarında ise beklenen olmadı ve indirimin aksine 30 kuruş zam yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 Temmuz Cuma)

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL

Benzin litre fiyatı 23,66 TL

LPG litre fiyatı 10,97 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,49 TL

Benzin litre fiyatı 23,76 TL

LPG litre fiyatı 10,87 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL

Benzin litre fiyatı 23,28 TL

LPG litre fiyatı 10,60 TL

AKARYAKITTA İNDİRİM FORMÜLÜ

Enerji Uzmanları ağır yaptırımlarla karşı karşıya olan Rusya’nın ham petrolü iskontolu olarak satmaya başladığını ifade ederken, EPDK’nın nisan ayı raporunda Rusya’dan hem ham petrolde hem de motorinde Türkiye’nin ithalatın arttığının altını çiziyorlar. Ancak petrolün Rusya’dan alınmasına karşın akaryakıt fiyatları İtalya’ya göre belirleniyor. Enerji Uzmanları pompa fiyatlarının yüksek piyasaya endeksli olduğunu ve bu durumdan vazgeçilirse ucuz benzin ile motorin fiyatlarını tabelalarda görebileceğimizin altını çiziyor.

Uzmanlar ayrıca akaryakıt fiyatlarında indirim için tarih de verirken “Eğer Temmuz ayında merkez bankalarının faiz artırımı olursa piyasaları etkileyecek brent aşağı doğru gelecek. Benzin ve motorin fiyatı da nispeten mevsimsel etkisini bir kenara bırakırsak eylülden sonra uluslararası piyasalarda gevşeme başlar” diyor. Dolar/TL kurunda bir değişiklik olmaz ise eylül sonu ekim başında benzin ve motorin litre fiyatlarının daha da geriye gelebileceğini ifade ediyorlar.

AKARYAKIT FİYATLARI OTOMOBİL TERCİHLERİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Ocak-Haziran 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre benzinli otomobil satışları yüzde 2, dizel otomobil satışları yüzde 31,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 63,8 gerilerken, hibrit otomobil satışları yüzde 4,6 ve elektrikli otomobil satışları yüzde 154 artış kaydetti. İlk yarı satış verileri, dünyada da yeni yaygınlaşmakta olan elektrikli otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.

VATANDAŞ ARABASINI KULLANAMAZ HALE GELDİ

IPSOS tarafından yapılan araştırma sonucuna göre elzem değilse otomobil kullanımının azaldığı ifade edildi. Araştırmaya katılanlar, artan akaryakıt fiyatları nedeni ile araç sahiplerinin yarısı eskiden yakıt alırken depolarını tamamen doldurduklarını ancak artık bundan vazgeçtiklerini belirtti. Karşılaşılan yeni fiyat seviyesi ise her on araç sahibinden dokuzunun aracını daha az kullanmasına yol açmış durumda.

AİLE GEZİLERİ ARTIK HAYAL

Araştırmada elzem olmayan nedenler ile araç kullanımının düştüğü ifade edilirken, her dört araç sahibinden üçü artık ailecek araba gezintilerinden vazgeçtiklerini belirtiyor. Yine her on araç sahibinden yedisi, artık alışverişe araba ile gitmediğini ifade ediyor. On araç sahibinden dokuzu, aracını eskiden her istediğinde kullandığını ancak artık gerekli olmadıkça kullanmadığını belirtiyor.

YAKIT MASRAFINI AZALTMAK İÇİN YENİ YÖNTEM

Haberde, işe gitmek gibi elzem bir neden ile araç kullananların sayısında dahi azalma olduğu dile getirilirken, bu duruma bir çare olarak yakın oturan iş arkadaşlarının araçlarını işe gidiş geliş için ortak kullanmaya başladıkları ifade ediliyor. Araç sahiplerinin yarısından fazlası bu yönteme başvurarak yakıt masrafını paylaştıklarını belirtiyorlar.