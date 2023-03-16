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  4. SON DAKİKA | Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına anında yansıdı: Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak… (16 Mart güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA | Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına anında yansıdı: Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak… (16 Mart güncel benzin-mazot fiyatı)

16.03.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün petrol fiyatlarının 1,5 yıl sonra 70 doların altına gerilemesinin ardından araç sahiplerinin gözü akaryakıt fiyatlarına çevrilmişti. Beklenen haber bugün geldi. Dün 71 kuruş indirim gelen (mazot) motorin fiyatları bu gece yarısı yeniden değişecek. Peki 16 Mart 2023 Perşembe benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt pompa fiyatları ile son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA | Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına anında yansıdı: Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak… (16 Mart güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol fiyatları, ABD bankacılık sektöründe yaşanan türbülans sonrasında dün 2021 Aralık'tan beri bu yana ilk kez 70 doların altına gerilemişti. Fiyatların 1,5 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından akaryakıt pompa fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Ve dün 71 kuruş gerileyen motorin litre fiyatları için bu gece yarısı bir indirimin daha geleceği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları ve il il güncel benzin-mazot fiyatı…

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MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1.34 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim ve zam haberi şu anlık bulunmuyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 MART 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL
Benzin: 20.50 TL
Motorin: 20.85 TL

ANKARA
Benzin: 20.88 TL
Motorin: 21.28 TL

İZMİR
Benzin: 20.85 TL
Motorin: 21.34 TL

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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