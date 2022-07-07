Son dakika: Petroldeki düşüş akaryakıtta zam iptal ettirmişti! Motorin fiyatı için flaş bir gelişme yaşandı: Benzin ve LPG'de ise...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz gün yapılacak zammın iptal edilmesinin ardından bu sabah flaş bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz gün yüzde 10’dan fazla sert düşüş yaşayan petrol fiyatları dün de 25 Nisan’dan bu yana ilk kez 100 doların altını gördü. Bu gelişme sonrasında geçtiğimiz hafta üst üste yapılan 3,34 liralık indirim ile 30 liradan geri çekilen motorin litre fiyatı için yeni bir karar alındı. Buna göre bu gece yarısından geçerli olacak şekilde motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. Benzin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

İndirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,59 liradan satılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 Temmuz Perşembe)

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 26,69 TL

Benzin litre fiyatı 25,17 TL

LPG litre fiyatı 10,69 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 27,54 TL

Benzin litre fiyatı 25,29 TL

LPG litre fiyatı 10,66 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 27,54 TL

Benzin litre fiyatı 25,29 TL

LPG litre fiyatı 10,56 TL



