FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Petroldeki düşüş akaryakıtta zam iptal ettirmişti! Motorin fiyatı için flaş bir gelişme yaşandı: Benzin ve LPG'de ise...

Son dakika: Petroldeki düşüş akaryakıtta zam iptal ettirmişti! Motorin fiyatı için flaş bir gelişme yaşandı: Benzin ve LPG'de ise...

07.07.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika:Akaryakıt fiyatları için son dakika haberi geldi. Rusya - Ukrayna kriziyle birlikte brent petrolün artması, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle motorinin litre fiyatı 30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatlarında geçen hafta yapılan 3,34 liralık indirime bir yenisinin daha ekleneceği öğrenildi. İndirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de 7 Temmuz Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları.

Son dakika: Petroldeki düşüş akaryakıtta zam iptal ettirmişti! Motorin fiyatı için flaş bir gelişme yaşandı: Benzin ve LPG'de ise...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz gün yapılacak zammın iptal edilmesinin ardından bu sabah flaş bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz gün yüzde 10’dan fazla sert düşüş yaşayan petrol fiyatları dün de 25 Nisan’dan bu yana ilk kez 100 doların altını gördü. Bu gelişme sonrasında geçtiğimiz hafta üst üste yapılan 3,34 liralık indirim ile 30 liradan geri çekilen motorin litre fiyatı için yeni bir karar alındı. Buna göre bu gece yarısından geçerli olacak şekilde motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. Benzin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

Herkesin aklı fikri orada: Benzin fiyatları düşecek mi? Uzman isim 'Çabalar sonuç verdi' diyerek duyurduHerkesin aklı fikri orada: Benzin fiyatları düşecek mi? Uzman isim 'Çabalar sonuç verdi' diyerek duyurdu

İndirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,59 liradan satılacak.

iStock-1403882286

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 Temmuz Perşembe)

İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 26,69 TL
Benzin litre fiyatı 25,17 TL
LPG litre fiyatı 10,69 TL

ANKARA
Motorin litre fiyatı 27,54 TL
Benzin litre fiyatı 25,29 TL
LPG litre fiyatı 10,66 TL

İZMİR
Motorin litre fiyatı 27,54 TL
Benzin litre fiyatı 25,29 TL
LPG litre fiyatı 10,56 TL

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat! Elinizi çabuk tutun: Sektör temsilcileri ‘yakın zamanda’ diyerek duyurdu…Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat! Elinizi çabuk tutun: Sektör temsilcileri ‘yakın zamanda’ diyerek duyurdu…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıdem tazminatına da zam geldi!Kıdem tazminatına da zam geldi!
Kötü haberi duyurdular! Bayramdan sonra yüzde 30 zamlanacak Kötü haberi duyurdular! Bayramdan sonra yüzde 30 zamlanacak
Dikkat çeken ekonomi yorumu: Her ailenin kapısında otomobili varDikkat çeken ekonomi yorumu: Her ailenin kapısında otomobili var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

Herkesin aklı fikri orada: Fiyatlar düşecek mi?

Herkesin aklı fikri orada: Fiyatlar düşecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.