Son dakika: Pırlantada Türkiye'ye dev yatırım! Dünyanın en büyük fabrikası İstanbul'da açılıyor

Son dakika: Pırlanta üretimi konusunda Türkiye'yi zirveye çıkaracak hamle Zen Pırlanta'dan geldi. İhracatını son 4 yılda 7 milyar dolara çıkarmayı başaran mücevher sektörü gözünü dünya liderliğine dikti. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, dünyanın en büyük pırlanta fabrikasını 2023 yılında İstanbul'da faaliyete geçireceklerini açıkladı.

PIRLANTA FABRİKASI NE ZAMAN AÇILACAK? KAÇ KİŞİ ÇALIŞACAK?

Dünyanın en büyük pırlanta fabrikası olacak olan fabrikada 2 bin kişinin isyihdam edilmesi amaçlanıyor. Ekim 2023’te faaliyete başlaması planlanan fabrika için Güzeliş, "Türkiye"de dünyanın en büyük pırlanta fabrikası olacak. Bütün dünya buraya bu fabrikayı görmeye gelecek. Beş yıl sonra Türkiye dünyanın en büyük pırlanta üreticisi olacak. Hedefimiz yüzde 20 olan ihracatımızı yüzde 70'e çıkarmak" diye konuştu.

FİYATI 9 BİN TL'YE DÜŞTÜ

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; çzel günlerde pırlantaya olan ilgiye değinen Emil Güzeliş, özellikle Sevgililer Günü’nde satışlarda ciddi bir artış yaşandığını belirterek “Şubat aylarında satışlarımız normalde 1,5 kat fazla gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra evlilik tekliflerinin vazgeçilmezi tektaş olduğu için evliliklerin yoğun yaşandığı yaz ayları da satışlarımıza pozitif etki ediyor. Son iki yıldır erkekler de özellikle kolye, bileklik veya saat tercihleriyle pırlantalı alışveriş yapmaya başladılar” dedi. Güzeliş, pırlanta ulaşılabilir hâle geldiği için ortalama mücevher satış fiyatının 10 bin 500 TL’den 9 bin TL’ye gerilediğini de sözlerine ekledi.



