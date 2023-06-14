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  4. SON DAKİKA... Polisi, öğretmeni, hemşiresi... Hepsi memur zammını bekliyor! Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

SON DAKİKA... Polisi, öğretmeni, hemşiresi... Hepsi memur zammını bekliyor! Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

14.06.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberler: Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücret zammıyla memur maaşlarının belirlenmesine çevrildi! Milyonlarca çalışan işçi ve memurun yanı sıra işveren de asgari ücret zammını merak ediyor. Gazeteci Fatih Portakal'ın çok konuşulan emekli ve memur zammıyla ilgili canlı yayında kullandığı ifadeler de sosyal medyada gündem oldu. İşte son dakika emekli ve memur zammı haberleri...

SON DAKİKA... Polisi, öğretmeni, hemşiresi... Hepsi memur zammını bekliyor! Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Son dakika haberi: 28. dönemin ilk kanun teklifi memur maaşlarıyla ilgili olacak! Buna göre en düşük memur maaşının 22 bin TL olması bekleniyor. Bağkur ve emekli sandığına bağlı emeklilerin de durumu ele alınacak. Emekliler de enflasyon farkını alacak. Haziran ayının enflasyon oranları kısa süre içinde duyurulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM ÖNCESİ '22 BİN TL' DEMİŞTİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçen sene EYT ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Akbaşoğlu bu kez de emekli ve memur zamlarıyla ilgili kritik bilgileri paylaştı. En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkacağını duyurmuştu.

AKBAŞOĞLU EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Akbaşoğlu Meclis'te yeni dönemin ilk yasa teklifinin "en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif" olduğunu açıklarken ekim ayını işaret etmişti.

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SON DAKİKA: FATİH PORTAKAL'DAN 'MEMUR ZAMMI' ÇIKIŞI! 'YÜZÜMÜ KARA ÇIKARTACAKLAR'

"Memur maaşları çok konuşuldu. Şunu da söylemeliyim, bu hükümet benim yüzümü kara çıkartacak. Ben açıkçası beklemiyordum. Ama yine de sürecin sonunu görmek lazım. Erdoğan, memur maaşını net olarak ifade etmişti. Ben de net olarak devam edeceğini düşünüyorum."

ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENTİYİ PAYLAŞTILAR!

Gazeteci Faruk Erdem de asgari ücret konusunda yorumda bulunurken 'Tespit komisyonunun 2. toplantısının bu hafta yapılmasını bekliyoruz. Asgari ücrette beklentimiz 11 bin TL!' dedi. 2022'nin Temmuz ayında net 5.500 TL olan asgari ücret 2023'ün başında net 8.506 TL'ye çıkarılmıştı.

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