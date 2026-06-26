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Son dakika | Reeskont kredilerinde yeni dönem: Günlük limitler yükseldi

Reeskont kredisi günlük limitleri değişti. Güncellemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Buna göre

Son dakika | Reeskont kredilerinde yeni dönem: Günlük limitler yükseldi
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde konuşma gerçekleştirdi. İhracat rakamlarındaki yükselişe dikkat çeken Erdoğan, "Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitlerini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu sefer ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz" açıklamasıyla yeni güncellemeyi duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARI GRAFİĞİ ARTIYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Türkiye'nin başarı grafiği artıyor, karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini herkes biliyor.
  • Mal ihracatı 2025'te 273,3 milyar dolar oldu.

"1 YILLIK İHRACATI 1 HAFTADA YAPIYORUZ"

  • 23 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz, ihracatta yakaladığımız ivme 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor.
  • Savunma ve havacılık ihracatımız, ilk 5 ayda yüzde 29,5 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. 1 yılda yaptığımız ihracatı artık 1 haftada yapıyoruz. Aylık savunma sanayii ihracatı 992 milyon dolar.

Son dakika | Reeskont kredilerinde yeni dönem: Günlük limitler yükseldi 1

  • Taşımayı kolaylaştırmak için gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz.

REESKONT KREDİSİ GÜNLÜK LİMİTİ YÜKSELDİ

  • Sevindirici bir haberi paylaşmak istiyorum. Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitlerini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu sefer ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. 3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 500 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olsun.

Son dakika | Reeskont kredilerinde yeni dönem: Günlük limitler yükseldi 2

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan İhracat
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