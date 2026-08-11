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SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

MTV, vergi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenlerin yanı sıra SGK prim borcu olanlar için de son tarih adım adım yaklaşıyor. SGK'dan borçları yapılandırma ile ilgili bir çağrı geldi.

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...
Hande Dağ

Kamuya olan çeşitli borçların yapılandırılması için tanına başvuru süresinde son tarih adım adım yaklaşıyor. MTV, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanları yanı sıra SGK prim borcu olanlar 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları halinde 72 aya kadar taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi gibi imkanlardan yararlanabiliyor.

SGK dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih... 1

Yeni uygulamayla beraber prim borçları daha uzun vadede ve daha düşük maliyetle ödenebiliyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'dan (SGK) prim borcu olanlar için yapılandırma fırsatı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

SGK dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih... 2

SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İşverenlerimiz, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın" ifadeleri kullanıldı.

SGK dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih... 3

Söz konusu paylaşımda "Vadesi geçmiş borçlarınızı avantajlı koşullarla yapılandırıyoruz" denilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"'2026 / Haziran ayı dahil olmak üzere öncesi ay / dönemlere ait vadesi geçmiş prim borçlarına'

  • 72 aya kadar taksit imkanı
  • 10 milyon TL'ye kadar teminat muafiyeti
  • Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vade
  • Yıllık yüzde 29 tecil faizi (31 Ağustos 2026'ya kadar yapılacak başvurular için)

ile işletmelerimize tecil ve taksitlendirmede büyük kolaylık sağlıyoruz.

İşverenlerimiz, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın!"

SGK dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih... 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada "SGK borcu bulunan işletmelerimizin ve belediyelerin, bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüp hızlı şekilde adım atmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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sgk borç borç yapılandırma
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