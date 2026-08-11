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Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıt fiyatları değişmeye devam ederken hem benzin hem de motorin için yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. İşte 11 Ağustos 2026 Salı benzin fiyatı, motorin fiyatı ve zam beklentileri...

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin
Hande Dağ

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, kurdaki değişimler ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ederken son olarak benzine gelen 1,56 TL'lik zammın ardından yeni bir zam beklentisi daha ortaya çıktı. Bu kez hem benzine hem motorine zam bekleniyor? Peki, zam ne zaman ve ne kadar olacak? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 11 Ağustos 2026 Salı ne kadar? İşte benzin ve motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 11 Ağustos 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin 1

BENZİNE ZAM GELMİŞTİ

Gece yarısı itibarıyla benzine gelen zamla birlikte 1,56 TL'lik artış pompaya yansıtılmıştı. Peki, bir kez daha benzine zam mı geliyor?

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin 2

BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıtta, zam dalga boyutu büyüdü. Bu gece yarısı benzine 2 TL, motorine 6,85 TL zam bekleniyor. Zam gereksiniminin yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak. Kalan bölümü de pompaya yansıyacak. Pompaya yansıyacak zam tutarı benzin 1,50 TL, motorin 5,13 TL. Motorin 90 TL'ye yaklaşacak" ifadelerini kullandı.

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin 3

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 AĞUSTOS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL
Motorin: 80.07 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL
Motorin: 79.93 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL
Motorin: 81.19 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL
Motorin: 81.46 TL
LPG: 33.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.05
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
69.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.89
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.85
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41
Gazyağı
73.37
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları benzin zammı Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzine zam lpg fiyatları benzine zam mı gelecek benzine zam mı geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 45 yorum
Benzine zam gelse nolurki! millet heryerde araç kuyruğunda..
Petrolün varili bugün % 5 yakın $ bazında artmış hükümet mecbur zammı yapacaktır.
@merhametfoltuk gabardan ne haber!
ABD ve İsrail ile İran savaşından dolayı her gün akaryakıta zam geliyor nerede ise ama millette tık yok daha çok otomobile herkes binip, kırmızı ışıkta otomobiller kuyruk oluyor. Artık bir evde 2-4 otomobil olan evler var.
sende varsa 2-4 otomobil nede olsa 1den fazlasini ayni anda kullanamazsin bana odunc verirmisin bi turlamaya çikayim soz yakiti doldururum teslim ederken..50 tllik de doldurmam fullerim..bu kadar düz mantikta konusmayin millet pazara aksam saatlerinde gidiyor meyvenin sebsezin indirime girmesini bekliyor...senin gordugun zengin kisim..o zengin kisim 10 sene oncede vardi...dipte olanlar dahada dibe girmeye basladi..
Çetelesini mi tuttun tüm Türkiye'nin? kişi kendinden bilir işi!!!
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