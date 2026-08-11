Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, kurdaki değişimler ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ederken son olarak benzine gelen 1,56 TL'lik zammın ardından yeni bir zam beklentisi daha ortaya çıktı. Bu kez hem benzine hem motorine zam bekleniyor? Peki, zam ne zaman ve ne kadar olacak? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 11 Ağustos 2026 Salı ne kadar? İşte benzin ve motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 11 Ağustos 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELMİŞTİ

Gece yarısı itibarıyla benzine gelen zamla birlikte 1,56 TL'lik artış pompaya yansıtılmıştı. Peki, bir kez daha benzine zam mı geliyor?

BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıtta, zam dalga boyutu büyüdü. Bu gece yarısı benzine 2 TL, motorine 6,85 TL zam bekleniyor. Zam gereksiniminin yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak. Kalan bölümü de pompaya yansıyacak. Pompaya yansıyacak zam tutarı benzin 1,50 TL, motorin 5,13 TL. Motorin 90 TL'ye yaklaşacak" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 AĞUSTOS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL

Motorin: 80.07 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL

Motorin: 79.93 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL

Motorin: 81.19 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL

Motorin: 81.46 TL

LPG: 33.79 TL