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Son dakika: Rekabet Kurulu duyurdu! 6 büyük kozmetik firmasına soruşturma

10.11.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara soruşturma açıldı. Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, internet satışlarını kısıtlamak suretiyle soruşturma kararı alındığı belirtildi.

Son dakika: Rekabet Kurulu duyurdu! 6 büyük kozmetik firmasına soruşturma

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

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Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 20 Ekim tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 22-48/696-M(1), 22-48/696-M(2), 22-48/696- M(3), 22-48/696-M(4), 22-48/696-M(5), 22-48/696-M(6) sayılı kararları ile Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Farmasi Enternasyonel Ticaret AŞ, Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. AŞ, NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic. Ltd. Şti., Pierre Fabre Dermo Kozmetik Ltd. Şti. ve Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. (AA)

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