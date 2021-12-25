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Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı TL mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar

25.12.2021 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre kur korumalı TL mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı TL mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar

Son dakika haberi: Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki uygulama 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları geliyor...

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