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SON DAKİKA | Resmî Gazete'de yayımlandı! TL'ye çevirene destek, altını olanlar dikkat!

29.12.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek verecek. Karar Resmî Gazete'de yayımlanırken açılacak hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Merkez Bankası her gün saat 11.00'de gram altın fiyatı açıklayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Resmî Gazete'de yayımlandı! TL'ye çevirene destek, altını olanlar dikkat!

Son dakika haberi: Dövizden sonra altınlarını TL'ye çevirmek isteyenlere de destek verilecek. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre her gün saat 11'de Merkez Bankası tarafından gram altın alım fiyatı açıklanacak. Açılacak hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.

HER GÜN FİYAT AÇIKLANACAK

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

VADE 3, 6 VE 12 AY ŞEKLİNDE OLACAK

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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