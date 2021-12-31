Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Her gün saat 11.00'de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı

Döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde, her gün Merkez Bankası tarafından 11:00'de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı. Uygulamada, Merkez Bankası tarafından her gün rutin olarak belirlenen döviz alış kuru esas alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin değişiklikleri içeren iki ayrı Merkez Bankası tebliğine göre, söz konusu uygulama vade sonu döviz kuru belirlenmesinde de geçerli olacak.

Tebliğle, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğin 4. maddesine eklenen ibareye göre, katılma hesabına sağlanacak getiri, Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark, katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasınca karşılanabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

ALTIN HESAPLARINDA DA BENZER DÜZENLEME

TCMB ayrı bir tebliğ ile altından TL'ye dönüşüm hesapları için de benzer bir düzenleme yaptı.

Buna göre daha önce 11:00'de belirlenen altın dönüşüm fiyatı ve vade sonu fiyatla ilgili olarak da bundan böyle Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatı geçerli olacak.

TCMB DÖVİZ ALIŞ KURUNU NASIL BELİRLİYOR?

Merkez Bankası; 1 ABD doları karşılığında, Türk Lirası döviz kurunu hesaplarken öncelikle 10.00-15.00 arasında her saat başı, bankalararası döviz piyasasında 1 ABD doları karşılığında Türk lirasına kotasyon veren bankaların alım ve satım fiyat ortalamasını alıyor.

Ortaya çıkan bu 6 değerin de ortalamasını alarak bir "orta değer" tespit ediliyor.

Orta değere iskonto ve prim uygulayarak alış ve satış kurları belirleniyor.

Kur Ortalamaları Hesaplama Saatleri ise şöyle sıralanıyor

10.00: 1. ortalama

11.00: 2. ortalama

12.00: 3. ortalama

13.00: 4. ortalama

14.00: 5. ortalama

15.00: 6. ortalama

Benzer şekilde diğer döviz kurları için de, uluslararası piyasalardaki çapraz kurların 10.00-15.00 arasında alınan 6 değerinin aritmetik ortalaması ABD doları orta değerine uygulanarak diğer döviz kurları için de orta değerler hesaplanmakta, her bir döviz kuru için belirlenen orta değerlere iskonto ve prim uygulanarak ilgili döviz kurlarının döviz alış ve döviz satış değerleri belirleniyor.

KATILMA HESABI GETİRİSİ DÜZENLEMESİ

Tebliğle, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğin 4. maddesine eklenen ibareye göre, katılma hesabına sağlanacak getiri, Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark, katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasınca karşılanabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

