SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı çıkış harç tutarı 710 liraya çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harç tutarı 500 liradan 710 liraya çıkarıldı.

10 OCAK TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Bu yılın sonuna kadar geçerli olan 500 lira üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.

Yurt dışına çıkış harcı, Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamalarıyla yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yatırılmaya devam edilecek.

BASILI HARÇ PULU TARİH OLUYOR

Dijital uygulamaların yaygınlaşması ile beraber artık basılı harç pulları yürürlükten kalkıyor. Yeni yılın ilk gününde geçerli olacak olan düzenleme için GİB, geçtiğimiz günlerde vatandaşlara bilgilendirici mesaj iletmişti.

GİB VATANDAŞA MESAJ ATMIŞTI

Atılan mesajda yurt dışına çıkış harç paralarının Dijital Vergi Dairesi ya da GİB Mobil uygulamasının yanı sıra bankaların online işlemleri, PTT, havalimanlarının çıkış kapılarındaki kiosk cihazlarından ödenebileceği ifade edilmişti.

Ayrıca, basılı harç pullarının artık kullanılmayacağını vatandaşa duyurmak için İstanbul Havalimanı'na bilgilendirici afişler de asılmıştı. Asılan afişlerde, "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" sözleri yer almıştı.

YURT DIŞI HARÇ PULU NEREDEN ALINACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vatandaşlara ileten SMS'te şu cümleler kullanılmıştı:

"Değerli mükellefimiz, 1/1/2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının, harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor. Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz. İyi günler dileriz. Gelir İdaresi Başkanlığı"Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır