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Son dakika... Rüzgar tersine dönüyor, tokat etkisi yaratacak' Altın yatırımcı çekmekte zorlanıyor

10.01.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Financial Times faiz artırımları ve doların güçlenmesi nedeniyle altın fiyatlarında düşüş beklendiğini bildirdi. 2021 yılında altın ETF'lerinden sermaye çıkışının 2013 yılından bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu belirten FT, altında ters rüzgarlar esebileceğini dile getirdi. İşte altın fiyatlarında öne çıkan son dakika gelişmeleri...

Son dakika... Rüzgar tersine dönüyor, tokat etkisi yaratacak' Altın yatırımcı çekmekte zorlanıyor

Küresel altın borsa yatırım fonlarından geçen yıl 9 milyar dolar sermaye çıkışı yaşandığına işaret eden Financial Times, bunun 2022'de altın için yatırımcı iştahında ciddi bir düşüşün habercisi olduğunu bildirdi.

2021 yılında altın ETF'lerinden sermaye çıkışının 2013 yılından bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu belirten FT, enflasyonist baskılara yanıt olarak küresel merkez bankalarından gelecek faiz artırımlarının ve ABD Doları'nın güçlenmesinin altın üzerinde bu yıl daha ciddi ters rüzgârlar yaratacağını öngördü.

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UBS Global Wealth Managemnet'ın baş yatırım yetkilisi Mark Haefele FT'ye yaptığı değerlendirmede, "Fed'in politika sıkılaştırma sinyalleri vermesi, ABD'de ekonomiye daha az mali teşvik sağlanması ve yükselen reel faizler altın için negatif" diye konuştu. UBS, altın fiyatının bu yılın sonunda 1650 dolar/ons seviyesine düşmesini beklediğini de ortaya koydu.

JPMorgan da, merkez bankalarının ultra destekleyici para politikalarını bu yıl sona erdirecek olmalarının altın fiyatında düşüşe yol açacağını öngördü ve 2022'nin son çeyreğinde altında ortalama fiyatın 1520 dolar/ons seviyesine gerileyeceğini tahmin etti.

Altın ithalatı 6 yılın en düşük seviyesindeAltın ithalatı 6 yılın en düşük seviyesinde

ONS ALTIN 1800 DOLARI AŞTI

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,44'lük yükselişle 1.796,3 dolardan günü tamamlamasının ardında, güne yüzde 0,2 azalışla 1793 dolardan başlamıştı. Ancak ons altın Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin 8 ayın en düşük seviyesinden geri dönmesi ve beklentilerin aksine artış göstermesiyle toparlandı. Ons altın şu sıralar 1801 dolar seviyesine yükseldi.

GRAM ALTIN 800 TL İÇİN ÇABALIYOR

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Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,46 artışla 798,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 14.10 itibarıyla 796 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.313 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 337 liradan satılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizde dolar sürekli arttığı için dünyada altın düşse bile bizde düşmez.

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