SON DAKİKA | Saatler kaldı, ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı açıklanıyor: Altın fiyatları için 2 dev bankadan ipucu

Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed toplantısı sonuçlanacak. Piyasalarda genel kanı Fed’in politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde. Son gelen makro verilerin ışığında Mart ayı faiz indirimi beklentisi yüzde 44 seviyesinde fiyatlanıyor. Ekonomide görülen canlılık, istihdam piyasasında yaşanan katılık ise beklentilerin aşağı yönlü baskılanmasına neden oluyor.

Fed faiz kararı bugün TSİ 22.00’de duyurulacak. Fed kararından 30 dakika sonra Başkan Powell’ın basın toplantısı başlayacak. Ekonomistler piyasalarda sözlü yönlendirmelerin önemli olacağı kanaatinde. Piyasa oluşan faiz indirimi beklentileri ile Fed projeksiyonlarında oluşan beklentinin dengelenmesi için yönlendirmenin içeriği kritik rolde.

PİYASALAR NEGATİF

Piyasalar pür dikkat ABD’den gelecek haberi beklerken bu sabah global piyasalarda risk iştahı negatif. ABD vadelileri yüzde 0,01-0,8 aralığında eksi. Asya piyasaları daha da negatif. Hong Kong yüzde 1 civarı, Çin yüzde 0,4 civarı, Japonya yüzde 0,3 civarı satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,02, Dolar Endeksi 103,6 seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın 2.033 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı 2.013 lira, çeyrek altın 3.487 TL, Cumhuriyet altını 14.196 TL, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 2.013 TL’den değerleniyor.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Dolar/TL kuru da bu sabah 30.40 TL seviyelerinde hareket ediyor. Euro ise aynı dakikalarda 32.88 liradan ekranlara yansıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİN

Piyasaları Fed faiz kararını beklerken TD Securities stratejistleri, “Bir indirim döngüsü sonunda muhtemelen isteğe bağlı traderların sermayesini çekecektir. Bu da altını tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru destekleyecektir” diyerek altın tahminlerini paylaştı.

Commerzbank stratejistleri ise altın fiyatı için asıl önemli olanın Fed’in faiz oranlarını ne zaman ve ne kadar indireceği olduğunu söylüyor. Stratejistler, Fed’in hızlı faiz indirimi umutlarını körüklemesini beklemiyor. Ancak stratejistler, Fed’in bugünkü toplantısından sonra bu konuda ipucu vermesinin pek olası olmasığını vurguluyor. Bankanın önce enflasyonla mücadelede daha fazla başarı görmek istediğini belirtiyor.







