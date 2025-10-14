FİNANS

Son dakika | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Son dakika haberi: Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları belli oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımında, sürekli işçi alımı için başvuru sonuçlarını açıkladı. Peki yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Hazar Gönüllü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

