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Son dakika: Et ve Süt Kurumu duyurdu: Satılamayan kurbanlıklar için flaş karar!

11.07.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre satılamayan kurbanlıklar için Et ve Süt Kurumu harekete geçti. Kurumdan yapılan açıklamada hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıkların kurum tarafından satın alınacağı açıklandı.

Son dakika: Et ve Süt Kurumu duyurdu: Satılamayan kurbanlıklar için flaş karar!

Son dakika: Üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak. Başvurular 13-17 Temmuz'da ESK'ya yapılacak. Ödemeler ise 10 gün içerisinde üreticinin hesabına aktarılacak.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır. Et ve Süt Kurumu kesimhanelerine üreticimizden gelen bütün talepler karşılanacak olup ödemeler 10 gün içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.

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FİYATLAR DA AÇIKLANDI

Kurum karkas fiyatlarımız; I. kalite dana 94 TL/Kg, II. kalite dana fiyatı 80 TL/Kg’dir. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı 88 TL/Kg, toklu fiyatı 82 TL/Kg, koyun alım fiyatı 70 TL/Kg’dir.

Et ve Süt Kurumu ayrıca üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapacaktır. Örneğin, 300 kg karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımıma ilave olarak hayvan başına 300 TL; 25 kg koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapılacaktır.

Kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceklerini hatırlatır, tüm üreticilerimize bereketli kazançlar dileriz."

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