Son dakika | Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Son dakika haberi: AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira alınmasını öngören yasa teklifinin görüşmeleri ertelendi.

Kredi kartı düzenlemesini de içeren savunma sanayii torba yasa teklifinin görüşmeleri ertelendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayii destekleme fonu teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu. Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak üzere görüşmeleri sonlandırdık" açıklamasında bulundu. Kanun teklifi 2025 yılındaki komisyonda değerlendirilecek.