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SON DAKİKA: Seçimden önce asgari ücrete zam gelir mi? Canlı yayında açık açık soruldu... Bakan Bilgin yanıt verdi

28.04.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret haberleri... Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL olacağını duyurmuştu. Bununla birlikte 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanların durumu çok konuşulmuştu. Aynı şekilde yeni dönemde asgari ücret ve memur zamları da en çok merak edilen konular arasında! Refah payı kimlere verilecek? Seçimden önce asgari ücrete zam gelir mi?

SON DAKİKA: Seçimden önce asgari ücrete zam gelir mi? Canlı yayında açık açık soruldu... Bakan Bilgin yanıt verdi

Emekliler, asgari ücretliler dikkat! Son dakika gelişmesi... Bakan Bilgin, 1 milyon EYT'li için güzel haberi verdi! En düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkarılmış fakat maaşı 7.500 TL'nin üzerinde olan emekliler için herhangi bir düzenleme yapılmamıştı. Dün akşam canlı yayına katılan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'refah payı zammı' açıklaması geldi! Asgari ücret için de tarih verildi.

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE SEÇİM ÖNCESİ ZAM GELİR Mİ?

Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Asgari ücret konusunda Türkiye, gerçekten çok duyarlı davrandı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Ocak'ta çok ciddi bir zam yapmış olmamıza rağmen yeni bir güncelleme yaptık. Artan fiyatlar asgari ücreti tahrip etti eritti. Bu sene Cumhuriyet tarihinin dolar bazındaki en yüksek maaşını verdik.

'8.500 TL YÜKSEK BİR RAKAM MI DEĞİL! AMA...'

8.500 TL yüksek bir rakam mı değil! Bu zaten asgari ücrettir, bunun altına düşülmemesi söz konusu. Asgari ücretin üzerinde çalışanlar da işletmelerden, beyaz yakalılar dahil aynı oranda zam istiyorlar. Ne kadar bu oluyor tabi tartışılır. Yüzde 50 olmuyorsa yüzde 20 oluyor. Bütün ücret sistemini yukarıya doğru taşıyor.

Asgari ücretin aşağıdan yukarıya doğru gitme etkisi var! Kamuda da bu böyle, özel sektörde de. Dolayısıyla Temmuz'da da bunu değerlendireceğiz. Asgari ücret komisyonu biliyorsunuz toplanacak. Bazen rakam söylüyorsunuz o rakam o gün anlamsız hale geliyor. Şu anda bir rakam vermek doğru değil.'

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BU KONULARI SEÇİM VAATİ YAPMAZ'

Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuları seçim vaati haline getirmez. Asgari ücret normalde senede bir defa düzenleniyor. Enflasyon etkisi nedeniyle geçen sene altı ayda bir düzenledik. 8.500 TL'nin reel etkisini Temmuz'da değerlendirmek gerekir. Geçen sene de böyle yapmıştık.'

'EYT'DE HAK KAYBI OLMAYACAK'

EYT'de deprem bölgesine öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Bilgin, EYT konusundaki ilk uygulamaların orada yapıldığını belirtti. Bir milyon kişinin maaşını aldığını belirten Bakan Bilgin, 'Hak etme günlerine göre prim gün sayılarına göre işlemler yapılıyor. Maaş alamayanların hak kaybı yok.'

'En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.'

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BAKAN BİLGİN'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI! REFAH PAYI...

Bakan Bilgin, 7.500 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verilecek. Bilgin, ayrıca akademisyen maaşlarında da düzenleme yapılacağını duyurdu.


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