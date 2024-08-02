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Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.08.2024 09:52
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Son dakika: En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) fark aylık ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi duyurdu.

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Son dakika: SGK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli maaş farklarının yatacağı tarihi duyurdu.

TARİH BELLİ OLDU

En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören, ’Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

Bu çerçevede SGK’dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı sgk
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