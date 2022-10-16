Son Dakika: Sigaraya yeni zam! İşte en yüksek ve düşük sigara fiyatları

Son dakika haberi: Bir sigara grubuna daha zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de başka bir sigara grubuna zam yapılmıştı. Peki, son gelen zamların ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM

Sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandı. Bir sigara grubunda gelen ama güre en yüksek sigara fiyatı gram şeklinde tütün ürünüyle 33,5 TL olurken en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL oldu. Zam gelen sigara grubundaki diğer fiyatlar ise 30 TL, 31 TL,32 TL ve 32,50 TL olarak belirlendi.

Listenin yayınlanmasının ardından açıklanan yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.



