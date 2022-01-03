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Son dakika... Sigaraya zam mı geldi? Güncel 3 Ocak sigara fiyatları ne kadar oldu?

03.01.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Özellikle bugün sigara zammı konusunda farklı bilgiler var. NTV'nin duyurduğu habere göre sigara fiyatlarına yeniden zam geldi. Buna göre sigara ve alkol ürünlerine yüzde 47'lik zam geldi. Gelen bu zammın ardından sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte 3 Ocak sigara fiyatları ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Sigaraya zam mı geldi? Güncel 3 Ocak sigara fiyatları ne kadar oldu?

Yıllık enflasyon 2021’de yüzde 36’yı aşarken, alkollü içecekler ve tütünün TÜFE'ye katkısı yüzde 0,98 oldu. TÜİK'in 2021 yılı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki artış oranı da belli oldu.
Buna göre sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 47,4 oranında zam yapılacağı öğrenildi.

Her 6 ayda yıllık üretici enflasyonu oranında artırılan ÖTV, temmuz ayında uygulanmamış, oluşan yüzde 22,04’lük zam enflasyonla mücadele gerekçesiyle rafa kaldırılmıştı.

EN UCUZ SİGARA 22 TL'Yİ GEÇECEK

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Ancak sigarada ÖTV zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, zamların uygulanması halinde asgari maktu vergi paket başına 9,77'den 14,39'a çıkacak. Buna göre bir paket sigara en az 22,85 TL’ye satılabilecek.


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Sigara ve alkole ÖTV zammıSigara ve alkole ÖTV zammı
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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