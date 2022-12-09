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Son dakika | Sınav, harç ve kurs bedelleri 2023'te artacak! Ehliyet almak için en az 10 bin TL gerekecek

09.12.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni yılla ilgili olarak ehliyet almak isteyenleri üzecek bir haber geldi. Artan sınav ve harç bedellerine sürücü kursları da eklenince, ehliyet almak için 10 bin lirayı gözden çıkarmak gerekecek. Zam gelmeden ehliyet almak isteyenler ise Aralık ayında kurs kontenjanlarını doldurmuş durumda.

Son dakika | Sınav, harç ve kurs bedelleri 2023'te artacak! Ehliyet almak için en az 10 bin TL gerekecek

Son dakika: Ehliyet almanın maliyeti artıyor. 2023 yılı birlikte birçok şeye zam gelmesi beklenirken, fiyat artışlarından ehliyet de nasibini alacak. Yeni yılda ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artıyor. Sınav ve harç bedellerine bir de sürücü kursunun eğitim ücreti de eklenince, ehliyet almak için 10 bin liradan fazla ücreti gözden çıkarmak gerekecek.

B SINIFI EHLİYET 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

2022’de 130 lira yazılı sınav harcı, yazılı sınavı geçtikten sonra 160 lira direksiyon sınav harcı ödeniyor ve eğitimlere başlanıyor. Kurs ücreti 7 bin 60 lira. 2023 yılında B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek. Yani B sınıfı bir ehliyetin maliyeti 10 bin TL'nin üzerine çıkacak.

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A SINIFI EHLİYET...

NTV'de yer alan habere göre; yeni yılda, motosiklet sürmek için gereken A sınıfı ehliyetin harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa yükselecek.

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KURS KONTENJANLARI DOLDU

Zam gelmeden ehliyet almak isteyenler, Aralık ayında kurs kontenjanlarını doldurdu.

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, milli eğitim müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

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